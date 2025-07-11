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美國總統川普熱愛在社群平台上發文，白宮10日也沒閒著，發布一張「川普超人」哏圖，寫下川普代表正義、真理，吸引超過7百萬次觀看。有網友覺得相當有趣，但也有不少人批評：「白宮變農場文章」、「那就快公布愛潑斯坦文件」。超人氣英雄電影《超人・Superman》11將在美國上映，白宮10日晚間搭上電影熱潮，在社群平台貼出一張圖片，將川普與超人合成，變成「川普超人」，並配文說：「希望的象徵。真理，正義，美國風格。川普超人」。在X上已經吸引超過780萬次觀看。許多網友也湧入貼文下方留言，不少人都批評：「白宮在造神？」「想知道那些不是美國人的人，現在看到這篇貼文會有什麼想法？」、「我無法想像超人會為人口販賣集團掩護」、「我們曾經是個優雅的國家，但現在我們只是全世界的一個笑話」、「白宮帳號現在變成一個農場頁面」。也有許多人開嗆：「代表正義和真理的超人會和『淫魔富商』愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）是麻吉？」、「那趕快公布愛潑斯坦名單吧！」「愛潑斯坦名單在哪裡？」、「愛潑斯坦的檔案就是他的氪星石」。不過還是有川普支持者留言稱讚：「歷史上最偉大的總統」、「太驚人了，一個全新的英雄時代正降臨在我們身上」、「再也不會出現第二個像川普一樣的總統」、「這個圖片很有趣」。