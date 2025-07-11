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國軍年度「漢光41號」演習實兵演練，9日起至18日舉行，10天9夜創下史上最長漢光演習紀錄，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。對此，中國國台辦昨日先批評是不堪一擊的「花架子」，前《環球時報》總編輯胡錫進今（11）日也在微博發文嘲諷漢光演習，向台灣人喊話說記得在軍服裡面穿白襯衫，如此開戰後還能自備白旗保命。胡錫進表示，「這次台灣漢光軍演，本質上就是演練台軍在解放軍攻入台灣島後如何拒降並集體自殺」。胡錫進進一步喊話，「無論怎麼演練，就請記住一條：戰爭打響後，一定要在軍服裡面穿一件白襯衫。一看情況不好，把白襯衫脫下來用槍挑當白旗揮舞，命就保住了」。胡錫進得意表示「這很實用」，軍服裡面穿白襯衫堂堂正正，淺藍色的也行，「關鍵時刻都能當投降的白旗用，之前還顯得挺精神，長官們高興」。胡錫進最後強調，由於不知戰爭什麼時候會打，建議「台軍裡的小兄弟們從現在開始，天天穿白襯衫」。國台辦發言人陳斌華昨天針對漢光演習表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，為煽動兩岸對立對抗，一再浪費民脂民膏，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民眾安全福祉。陳斌華強調，台獨是絕路，統一擋不住，不管民進黨當局如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的「花架子」；無論搞多少演練，都改變不了台獨必然失敗的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。我國國防部則表是，演習期間國軍各項作為與突發狀況處置，常為有心人士或協同團體操弄「疑軍論」及「錯假訊息」標的，籲請國人提高警覺，勿輕信不實訊息。國軍官兵勢將戮力戰訓本務，堅定捍衛國家安全。