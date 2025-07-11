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台灣夏天潮濕悶熱，皮膚問題也一再出現。許多患者也感嘆，癢到不行的濕疹怎麼擦藥都沒用。而中醫師提醒，濕疹可能是體內失衡的反應，長期不僅影響生活品質，也可能導致焦躁、失眠及自信心下降，也就是說濕疹不是單一皮膚病，而是身體警訊。新悅中醫診所中醫師陳威震提到，從西醫觀點來看，濕疹屬於皮膚炎的一種，常見症狀有紅腫、脫屑、劇癢、水泡，甚至皮膚滲液與結痂。醫師指出，引起濕疹的因素很多，包括遺傳性過敏體質、環境刺激，如塵蟎、花粉、化妝品等，或氣候變化，甚至壓力與情緒波動也可能是誘發因子。陳威震說，中醫則將濕疹歸類為「濕瘡」，認為其發病機制多與風、濕、熱三邪相關，尤其當體質偏虛、脾胃功能不佳時，更容易成為濕疹的溫床。不過，也因為中醫講究「辨證論治」，濕疹的治療會根據個人體質與病程長短進行分類。陳威震表示，「濕熱型」會有皮膚紅腫灼熱、滲液多，伴有口苦、尿黃、大便黏膩等狀況。陳威震說，「脾虛濕盛型」則多見於腸胃虛弱者，常有疲倦、腹脹，皮膚紅腫但滲出不多。另外，「血虛風燥型」常見於慢性濕疹患者，會有皮膚乾燥脫屑、暗沉發癢，甚至抓破流血，且冬天特別嚴重。陳威震也說，針對不同證型，中醫會選擇相應藥方。中醫師提到，想要真正改善濕疹，除了用藥與針灸，日常生活的調整更是關鍵，包括飲食清淡，像是少吃辛辣、油炸、海鮮、酒精等刺激性食物。另外，健脾去濕食療。陳威震推薦，薏仁赤小豆湯、茯苓山藥燉雞，有助祛濕補氣。至於作息規律、情緒穩定也需留意，避免熬夜與壓力，可能容易加重濕熱內生。陳威震認為，也可做好皮膚保溼，避免搔抓造成傷口感染。