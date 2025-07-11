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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）731交易大限將至，外界點名巴爾的摩金鶯隊日籍投手菅野智之可能被交易至紐約洋基。不過，菅野近期在接受家鄉媒體專訪時表達強烈去留立場，他堅定地說：「我沒打算離開這支球隊。」這番話不僅感動金鶯當地球迷，也引來美媒高度讚賞，直呼這是「真正男子漢的發言」。35歲的菅野智之今（11）日在主場先發出戰紐約大都會，主投6局被敲4支安打失3分，拿下本季第7勝。儘管前4局就失掉3分，但在五局得點圈危機時，用一顆四縫線速球製造滾地球解決重砲Alonso，成功止血。隨後，金鶯打線在下一半局成功逆轉比分，他投完六局退場時，主場觀眾報以熱烈掌聲。賽後菅野表示：「這一個月真的很辛苦。不過我一直告訴自己，不論多艱難的時期都要挺過去，最重要的是相信自己。」近期狀況起伏不定的他，用一場關鍵勝投回應外界疑慮。由於金鶯目前在美聯東區排名墊底，晉級季後賽機率渺茫，菅野也被美媒列入洋基補強投手的觀察名單。《ClutchPoints》點名他是5名可能的交易對象之一。面對《The Baltimore Sun》的訪問，菅野回應：「這一個月我們真的打得不錯，我到現在都還相信這支球隊是有機會的。」《ClutchPoints》在報導中指出，菅野多年來累積的季後賽經驗，加上他低調的領袖氣質，是金鶯休息區中不可或缺的穩定力量。報導寫道：「菅野的信任不只是單純的樂觀主義，而是來自對球隊真實潛力的信心。他的堅持，可能會成為金鶯下半季反攻的驅動力。」雖然交易流言不斷，但菅野從未被動或動搖，報導寫道：「即使交易謠言不斷，菅野仍專注於與這支球隊一同戰到賽季最後，他沒有任何想離開的打算。」