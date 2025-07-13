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全台大罷免將在7月26日正式登場，罷免案包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安，現階段雙方陣營各自積極催票，不少政治評論家也對罷免結局進行預測，《NOWNEWS今日新聞》整理前立委沈富雄、前立委郭正亮、前立委蔡正元和《美麗島電子報》董事長吳子嘉4人的說法，帶您一次看。沈富雄9日在節目《下班瀚你聊》預估，國民黨會有3至7名立委被罷免，雖然賴清德的「團結國家十講」、罷團的行為引發爭議，幫國民黨添了不少柴火，但如果國民黨脫不掉這頂「紅帽子」，就算賴清德、罷團給再多柴火，仍然是救不了。前立委郭正亮7日在節目《大新聞大爆卦》透露，目前國民黨評估會有2席被罷掉，分別是台東縣立委黃建賓與板橋區立委葉元之。郭正亮分析，黃建賓之所以危險，是因為當時的選情為「三腳督」，他只拿到34%的選票，不過要在台東動員人出來投票，難度非常高，所以罷團恐會輸在沒到達25%的門檻。郭正亮指出，相較於黃建賓，葉元之則是有機會翻盤，因為民進黨新北市議員戴瑋姍積極投入罷免，明顯有參選意願，恐引起民進黨前立委羅致政不滿，質疑為何是由她來參加補選，矛盾會因此漸漸出現；郭正亮建議，葉元之除了要找新北市長侯友宜幫忙站台，也要找台北市副市長李四川來幫忙。蔡正元6日在節目《下班瀚你聊》預言 ，全台可能會有3到5位立委被罷免，因此對於國會生態，不會有改變；台北市立委要倒是不太可能，因此台北市國民黨籍立委李彥秀、王鴻薇和徐巧芯不會被罷免，至於新北的葉元之有點危險 。吳子嘉10日在網路直播節目《董事長開講》表示，根據公開情報分析，從罷免制度不正常，變成不好操作，加上代言人前聯電董事長曹興誠、閩南狼、八炯太弱，民進黨內部不夠團結，沒有動起來；還有大環境很壞，所以在這情況下不容易罷免，因此他預測5席以下，而罷免完後的補選，結構也不會改變，到後來還是藍白多數，是「大罷免大失敗」。