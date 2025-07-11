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▲王義川發起的「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」車隊掃街行動，下午在台中登場。（圖／正國會提供）

▲王義川發起的「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」車隊掃街行動，下午在台中登場。（圖／正國會提供）

距離7月26日大罷免投票進入倒數兩週，由立法委員王義川發起的「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」車隊掃街行動，今（11）日下午在台中登場。王義川表示，這場罷免行動就是要把台中上次立委選舉市民賦予重任，卻背棄民意的黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋三人，通通罷免下台。王義川下午偕同山除薇害發言人阿美、前行政院中辦執行長莊競程，以及台中市議員江肇國、曾朝榮、謝家宜、陳俞融，共同領軍車掃行動，與公民團體、罷免志工攜手，沿途高喊「同意罷免」，號召民眾踴躍投下同意票。雖然出發前台中一度降下陣雨，但超過1200台機車，綿延超過一公里長的機車車隊仍準時集結，騎士們不畏風雨，插上罷免旗幟。車隊自北屯水景福隆宮出發，沿途與市民熱情互動、揮手搖旗、吶喊打氣，「大罷免大成功」口號響徹街頭，氣氛熱烈。王義川表示，這次台中車隊特別規劃行經北屯、西南屯、北區、中西區、東南區等地，從黃健豪選區出發再到廖偉翔選區，最後花一個小時，整個橫掃羅廷瑋選區，因為羅廷瑋就是這次「非罷不可」的立委代表。他強調，今天台中非常熱鬧，上午護國大遶境活動從烏日出發，也先抵達羅廷瑋選區，下午則與車掃行動同步展開，分進合擊。王義川進一步指出，這場罷免行動就是要把台中上次立委選舉市民賦予重任，卻背棄民意的黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋三人，通通罷免下台。他說，這次大罷免行動全台分進合擊，每位黨公職與民間團體都有自己的重點名單與行動方式，有人站街頭、掃市場、參加造勢、上政論節目，也有人像綠委沈伯洋全程苦行步行，大家用不同形式完成這場攸關國會未來的關鍵大罷免。山除薇害發言人阿美表示，今天一早她便參加護國大遶境，沿途感受到台中民眾的熱情與支持。她呼籲，未來兩週，希望能有更多對話與解釋，讓市民了解為何要罷免這些國民黨立委，「拜託大家給我們15天的時間，給我一個機會論述」，相信透過說明與溝通，會有越來越多人認同，7月26日一起投下同意票。莊競程說，這場罷免行動訴求非常清楚，國民黨立委在立法院阻撓國防預算、弱化國安法案、出賣台灣主權，民意絕不能容忍。他強調，雖然今天下著雨，但台中市民熱情不減，「風雨生信心」，這場罷免行動一定會大成功。江肇國指出，近期颱風來襲，國民黨立委亂刪預算的惡果正逐漸浮現，不僅不願補助台電，導致基層台電人員疲於搶修，連農發基金也遭刪減，害農損無法追加補助。他痛批，國民黨這種荒唐惡劣行徑已讓人民忍無可忍，尤其在災害發生後，民眾感受更為深刻，證明這些立委不應繼續留在國會，呼籲台中鄉親7月26日踴躍投下同意票，一起罷免這些不適任立委。