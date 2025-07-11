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▲momo今（11）上午開第一槍喊停用街口支付，稍早也第一個宣布街口支付又可以在momo平台上繼續使用了。（圖／momo提供）

街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭法院大動作的查封資產。全台灣超過680萬用戶人心惶惶。電商龍頭momo、PChome24、全國電子今（11）下午都陸續宣布不再與街口支付合作。不過，在街口支付開記者會後，momo傍晚發出最新聲明，強調評估後已恢復街口支付功能。momo最新聲明表示，「momo於2025年7月11日上午暫停街口支付付款功能，以確保用戶交易安全與合作廠商權益。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。momo將秉持對用戶與合作夥伴負責的態度，視實際情況進行彈性調整，確保平台營運穩定」。開第一槍斬斷街口支付的momo，也是第一個宣布轉彎的合作平台，是否會帶起領頭羊效果有待觀察。然而，蝦皮、博客來等平台，從消息爆出後都表示，可以繼續使用街口支付進行付款。根據蝦皮表示，因目前並未接獲主管機關或第三方金流夥伴針對此事件的相關通知，平台支付機制運作一切正常，將持續密切關注後續情況，有任何資訊更新，蝦皮皆會第一時間向用戶說明，並致力維護用戶權益與平台交易穩定。