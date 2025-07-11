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街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭法院大動作的查封資產，讓許多電商、通路都選擇暫時關閉服務。PChome 24h購物於今（11）日為保障廣大用戶的交易安全及合作夥伴的權益，曾暫時關閉街口支付的付款功能；PChome 24h購物傍晚再表示，經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。PChome 24h購物將秉持嚴謹負責的態度，持續密切關注市場動態與主管機關指導，以確保消費者權益及平台交易安全。另外，稍早也有關閉街口支付服務的momo購物網也表示，11日上午暫停街口支付付款功能，以確保用戶交易安全與合作廠商權益。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。momo將秉持對用戶與合作夥伴負責的態度，視實際情況進行彈性調整，確保平台營運穩定。