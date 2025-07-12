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分科考試於11、12日登場，不過，有些人在努力許久後，好不容易撐過考試，接下來卻又因為等待放榜而忐忑不安，感到焦慮。諮商心理師提到，此時父母可能會想要關心孩子考試的狀況，但提醒家長，詢問的方式非常重要，有些問話地雷要特別留意；若觀察孩子考試後出現負面、憂鬱情緒超過2週，建議可尋求專業協助。剛考完試，許多人可能會因為等待而感到憂慮。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰受訪時表示，在焦慮與放鬆兩種情緒交織下，並不是每個人都會把這樣的情緒表現出來。藍挹丰指出，父母會關心孩子考得如何，但此時表達的方式和態度非常重要，建議不要直接詢問「考得怎麼樣？」因為孩子可能不曉得怎麼回答；或是有些家長聽到孩子表達自己可能考不好時，情急之下就回應：「我就跟你講過了，要好好念書」等語句。但藍挹丰強調，這可能是沒有幫助的話語。心理師說，去考試也會希望自己是考很好的，且現在並不是一試定終身的年代，父母不用太過緊張，不如預期也不要擔心，別馬上責備或馬後炮。藍挹丰指出，父母詢問時可用比較正面的技巧，像是「辛苦了，好不容易考完試，有沒有想分享給爸媽知道的？」從考試表現好的部分著手，再聊會比較擔憂的、後續要如何因應擔憂。藍挹丰提到，家長以開放、支持的態度詢問考試狀況，較可以避免因而導致親子衝突。不過，有些人自認考不好，也容易出現情緒低落。藍挹丰建議，可觀察孩子生活作息、飲食狀況及人際關係等，必要時要尋求專業協助，心理師、精神科醫師討論，幫助焦慮緩解。藍挹丰說，也可以幫助孩子，讓他們理解一次考試考不好雖然擔心，但人生很長，自己狀態要先是好的。心理師提醒，一般而言，若出現憂鬱警訊，觀察期為兩週，建議狀況超過2週就可尋求專業協助。另外，年初至今，學生也出現不少個案有重大變故。藍挹丰說，每個人狀況不同，但一般情況而言，遭遇重大階段、不如人意時，考試壓力會更大。但心理師認為，「能挺過來、還能考試，光這點就值得鼓勵！」建議可多給他們一點空間、多點時間休息。