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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今（11）日在東盟外長峰會上，與中國外交部長王毅進行會晤，這是兩人首次正式面對面會晤，且時刻正值美國總統川普再度高舉關稅威脅之際。外界關注兩人會談是否在替之後的川習會暖身鋪路？對此，盧比歐會後透露川習會今年舉行的「可能性很高」，但並未提出具體日期。根據《南華早報》報導，盧比歐與王毅會晤前開放媒體入場拍照，但兩人都未發表公開談話，隨後媒體退場，兩人進行閉門會談。會談結束後，兩人與團隊再次供媒體拍照，但依然沒有共同發表任何談話。不過，盧比歐事後對記者表示，與王毅的會晤「非常具有建設性和積極性」，但盧比歐也強調，美中在一些問題上存在分歧，必須解決，而這次會晤就是要找出一些雙方可以共同努力的事情。盧比歐補充，對於像美國和中國具有這樣規模和影響力的國家來說，「這是可以預料的（指雙方存在分歧）」。被問到川普與習近平是否有機會在今年舉行會談，盧比歐說「可能性很高」，但強調雙方必須營造「營造正確的氛圍，以達成正確的成果」。盧比歐表示，雙方都有意願促成川習會，「還沒有確定具體日期，但我認為很快就會實現」。盧比歐說在川習會實際到來前都會努力工作，以確保川習會富有成效。