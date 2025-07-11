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近日有網友發文公布「台鐵偏方」，從高雄搭火車回台北，用票券遺失為由補票，稱從浮洲、南樹林起搭乘藉此省錢，文章一出也引發議論。對此，台鐵呼籲，旅客如以不正當方式取巧乘車，除依規定補票外，經常違規者將依法移送警察機關究辦。有網友發文表示，他常搭台鐵來回高雄台北，當從高雄搭火車回台北時，他買一張最便宜的票進站，到台北時跟站務人員說把車票弄丟了，站務會問從哪裡搭？，「請記住不要笑，不要緊張，直接回答： 浮洲、南樹林、樹林 等等的，就補那個車票後就可以了，幾十塊而已，比起600多塊好很多吧…搭個幾次就省很多了」。該網友也說，「但請注意， 只能搭區間車，實測： 9/12 次」，並提到搭乘自強號失敗、有點猶豫亂講失敗、記錯時間那時間沒有那邊的車等狀況。他更補充，搭到南樹林、浮洲等站時真的下車，到櫃檯找站務人員稱剛剛買票進去但是找不到票了，補票一張，「你就拿到了從浮洲道台北真正的票了！可以光明正大的在台北出站！」不過網友也提醒，「就是有你這種人台鐵才會虧損好幾億，把犯罪行為拿來光明正大宣傳還沾沾自喜，真可恥」、「你知道嗎？你知道的漏洞，台鐵肯定也知道，但台鐵沒有強硬執行，這就是所謂的「人情味」：你說了我就信你。」，由於這名網友過去也發了多篇文分享各類「偏方」，遊走於灰色地帶，讓人懷疑真實性，以及怒斥「不要故意打這種沒水準的文章想要紅，每篇文章都亂講話，有什麼問題」。被問及若旅客有相關行為，台鐵說明，為防止旅客逃漏票行為，採取旅客應購票進站車、列車上查驗票、補票加收制度及電子票證進出站驗票資料比對等措施。依據本公司旅客運送契約第23點規定，無票乘車或持用失效票乘車者，應補收票價或票價差額，無正當理由者，並得加收票價或票價差額之百分之五十。台鐵也呼籲，旅客請依規購票乘車，如以不正當方式取巧乘車，除依前述規定補票外，經常違規者將依法移送警察機關究辦。