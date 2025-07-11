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由於街口金融科技公司涉及與泰山36億元股權交易糾紛， 其子公司街口支付也受到牽連，多家大型電商暫停使用街口支付，也讓街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今（11）日親上火線釐清資金安全，希望讓用戶與店家安心。街口支付晚間也透露，目前電商平台 momo、PChome已如往常可以正常使用，其餘品牌亦陸陸續續恢復使用。街口支付提到，金管會稍早也公開說明，強調依《電子支付機構管理條例》規定，所有電子支付業者所收取之用戶資金，須100%交付信託銀行保管，並與業者自有資產嚴格隔離，街口支付亦依此規範辦理，信託專戶資金未受母公司爭議影響，安全無虞。負責國內消費金融支付系統的財金資訊公司也表示，目前觀察街口支付的跨行交易（包含轉帳服務）均維持正常運作，且相關跨行基金皆依規提存。街口支付強調，目前與主管機關及合作單位持續保持密切合作，確保持續提供穩定與安全的服務。經過下午記者會解釋電子支付機構的相關財務規範後，街口支付晚間指出，目前電商平台 momo、PChome已如往常可以正常使用，其餘品牌亦陸陸續續恢復使用，繼續「溫暖支持」，其中更包括街口一直以來深耕捐款的近330間公益團體亦表力挺，許多店家也在陸陸續續恢復使用，交易趨向正常化。