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大學分科測驗今（11）日登場，苗栗縣私立建臺高中23名學生的考科被集體報錯，想考歷史的學生被登記成考生物，理組學生則被改報成歷史，讓家長和考生氣炸。對此，大考中心今證實，學校沒有確實執行報考資料確認表讓學生簽名確認。大考中心指出，像建臺這類採集體報名的學校，都會收到中心寄發的報考資料確認表，原則上學校應該要讓學生逐一核對自己的考試科目、個人資料，並且親筆簽名確認。但建臺高中沒讓學生簽名再確認。大考中心主任張新仁說明，從6月5日到17日是正式報名期，整個期間內，學校和學生雙方都有檢查和更正的機會。即便報名截止後，6月18日至20日也還有開放給學校核對資料，若發現錯誤，仍能補救。張新仁補充，即便是集體報名，學生一樣可以上大考中心的系統自己註冊，再次確認資料是否正確。大考中心最後也說，肯定學校願意協助學生集體報名，但提醒未來要善用系統與簽名等多重檢核，才能避免同樣的憾事再發生。