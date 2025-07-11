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▲南機場夜市今晚人潮不少，攤商多表示不收街口支付。（圖／記者葉盛耀攝）

由於街口金融科技公司涉及與泰山36億元股權交易糾紛， 其子公司街口支付也受到牽連，一開始電商平台也急於切割，經街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線釐清資金安全，希望讓用戶與店家安心後，電商平台 momo、PChome已如往常可以正常使用街口支付，其餘品牌亦陸陸續續都表示恢復使用。記者今（11)日晚間直擊南機場夜市，發現攤商都表示不接受。南機場夜市今晚逢週五夜晚，人潮更是湧現，《NOWNEWS》記者實際巡查一圈，發現可以使用街口支付的攤商竟然不到一半，走到知名雞排店前發現貼有街口支付的貼紙，但老闆卻表示：「今天不收了啦！整條街上誰敢收。」老闆更透露，南機場店家起初推行電子支付時，街口確實使用人數最多，隨著LINE PAY上線，現在幾乎一半以上的消費者都是用LINE PAY，就連近年來台旅遊變多的日韓客也多數使用LINE PAY。另一家同樣有張貼街口支付標示的鹹水雞攤位老闆則說，已經沒開放街口支付很久了。不過記者現場目擊，幾乎每個民眾都是用現金交易。再街訪民眾，吳小姐提到，當初因為要用蝦皮購物，當時僅有街口支付可以付款，後來各種支付管道都可使用時，就再也沒用過街口支付。另一名林小姐也說，「我比較少用電子支付，最多是刷卡與現金，偶爾會用到LINE PAY。但是逛夜市時，我就是直接用現金，跟攤商結帳也方便，也會立刻知道自己今天晚上花了多少錢。」因此對於街口支付今天發生了此事件，多表示不知道實際詳情。但是另一位陳先生則表示，「已經將街口支付裡的錢都提取了，所以不擔心。」針對此案件，金管會稍早也公開說明，強調依《電子支付機構管理條例》規定，所有電子支付業者所收取之用戶資金，須100%交付信託銀行保管，並與業者自有資產嚴格隔離，街口支付亦依此規範辦理，信託專戶資金未受母公司爭議影響，安全無虞。負責國內消費金融支付系統的財金資訊公司也表示，目前觀察街口支付的跨行交易（包含轉帳服務）均維持正常運作，且相關跨行基金皆依規提存。街口支付強調，目前與主管機關及合作單位持續保持密切合作，確保持續提供穩定與安全的服務。