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風衣「多一塊布」有啥用途？真正功能被找到了

合隆羽藏指出，部分風衣在某側胸前會有一個短版布，左邊或右邊皆有可能，合隆羽藏解釋這個小短布名叫「擋風片」，最初稱「槍擋片Gun Flap」。

擋風片最初功能是拿來「緩衝開槍的後座力」，若是男性使用則在右邊；但若是女款風衣則比較特別，會將槍檔片設計在「左胸」部位，以此減少負重物與皮膚的摩擦，

▲合隆羽藏提到，部分風衣在某側胸前會有一個短版布，左邊或右邊皆有可能，其真正名稱叫做「擋風片」。（圖／合隆羽藏臉書）

風衣「多一塊布」用途公開！設計起源一次看

▲風衣現今設計越來越多元，已經不是專屬於軍事穿搭。（圖／取自photoAC）

風衣前方的一小塊布就是「槍擋片Gun Flap」，主要是用來保護肩膀免受槍後座力的影響，但隨著時代更迭，目前風衣已經不是專屬於軍事的穿搭

風衣外型帥氣又有個性，其穿搭變化也十分多，不管男男女女穿起來都十分得宜，是許多人衣櫃裡頭必備的經典單品之一，但你曾注意過部分風衣在前方都會設計「多一塊布」嗎？根據，就連國際品牌「Husbands」也有提到類似功能，讓一票大長知識。寢具設計廠商「合隆羽藏 Health Life」曾在臉書上說明，表示風衣的設計不只是經典，背後其實還藏有許多小巧思。合隆羽藏進一步說明，事實上，巴黎時尚品牌「Husbands」過去就曾在官網解析風衣各設計的起源。據Husbands報導指出，風衣最初是由Thomas Burberry在1914年設計出來，風衣通常會設計成雙排扣的大衣，且配有拉格蘭袖（raglan sleeves），其主要特色在於剪裁設計，特別將領口與袖子直接連接，肩膀處則並無明顯的縫線，使用上讓肩膀寬窄不會對舒適度產生影響，甚至還讓人穿上不受限制，可以更加靈活行動。報導中也提到，，部分品牌都會拿掉背布或以及槍擋片，但仍不失風衣的帥氣，成為眾人衣櫃裡的不敗單品之一。