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▲雲林縣長張麗善喊出「「國民黨立委一都不能少」。（圖／立委游顥提供，2025.07.11）

▲游顥批評陳玉鈴為了操作對立不斷阻止地方建設，不配擔任民意代表。（圖／立委游顥提供，2025.07.11）

全國罷免行動唯一成案的「以罷制罷」、民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案即將在13日投票，藍營「守護民主守護竹鹿音樂會」今晚在竹山鎮舉行，中部3名女縣長和1名副市長熱情站台，不過有趣的是，眾人挺藍委游顥的發言多過批評陳玉鈴，雲林縣長張麗善甚至喊出「國民黨立委一都不能少」，現場有如挺游顥造勢大會。這場全台唯一的罷綠選前之夜，今（11）日晚間在竹山星期四夜市廣場舉行，主辦單位稱有8千民眾參加。最早上台的彰化縣長王惠美，稱讚游顥當立委認真用心，透露她很羨慕南投縣長許淑華，有2位立委當後盾，雖然彰化有4席、自己卻只有1席立委（謝衣鳳）相挺，並感嘆中央亂砍補助款，明年她不知如何顧好縣民福利與需求，立法院更需要國民黨立委的制衡，呼籲大家記得要投不同意票！接著上台的台中市副市長鄭照新，表示認識游顥超過20年，當助理時即非常認真，批評陳玉鈴不該策動罷免游顥。張麗善也說，不能容忍這種無差別罷免、沒有是非的地方民代，713先罷免不符合鄉親期待的陳玉鈴，823再讓立法院維持監督的力量，「國民黨一席立委都不能少」。立委馬文君帶來全民普發1萬現金3讀通過的好消息，呼籲大家要力挺反惡罷、守護所有藍委，民進黨才無法翻案成功。游顥也展現他和鄭照新的好交情，表示若陳玉鈴罷免案通過，鄭照新允諾減肥20公斤。他批評陳玉鈴擔任民進黨南投縣黨部主委，為了操作對立不斷阻止地方建設、促成司法迫害，不配擔任民意代表。