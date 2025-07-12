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【一、馬英九發消費券】

2008年11月，為了因應金融海嘯危機，經建會（國發會前身）建議以發放消費券方案來促進景氣活絡

【二、蔡英文發振興三倍券、五倍券】

2020年因新冠疫情影響，行政院發放振興三倍券，

2021年行政院延續「三倍券」政策，再度推出振興五倍券

【三、全民共享普發現金6千元】

規劃於2023年度辦理全民普發現金6000元，讓民眾共享經濟成果。

【四、普發現金1萬元】

要發放現金每人1萬元，且要在今年10月底前執行完畢。

立法院11日在國民黨立委主導下，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列5450億元預算，明訂要發放現金每人1萬元，10月底前執行完畢。不過特別預算用途刪除補貼台電，引發綠營不滿，批藍營為難台電，卻想用錢度過大罷免危機。藍營則反嗆，行政院前院長蘇貞昌也振興五倍券，為什麼現在就不能發？《NOWNEWS今日新聞》整理過去幾次發放現金與消費券狀況。，立法三讀通過《振興經濟消費券發放特別條例》，舉債新台幣858億元編列特別預算。當時不限年齡與收入與身分，每人可獲得面額總值為新臺幣3,600元的消費券。包含6張面額500元、3張面額200元。不過事後經建會自估消費券對於GDP的貢獻僅約0.28~0.43%，替代率達六至七成，成果低於預期。分為紙本三倍券與數位三倍券兩種，紙本券面額有200元與500元兩種，5張200元與4張500元，民眾須先以1,000元支付預購後，來兌換領取；數位券是以信用卡、電子票證與行動支付三種方式先消費滿3,000元才能取得回饋2,000元。紙本三倍券印製金額高達9億元，而數位三倍券則被質疑使用過於麻煩。，不過不必再先付1千元，就可以獲得5千元代券。依人口計算，所需預算為新台幣1,150億元以上，與20多億元的印製發放費用。領取三倍券時，民眾須先支付1千元才能領取，但到了五倍券，1千元則由政府吸收，被視為就是過去馬政府時期的「消費券」。不過行政院解釋，兩者還是不一樣，五倍券是加倍拉動效應的意味，強調具有好領、好用與好刺激三大不同。行政院說，考量新冠疫情期間我國經濟表現亮眼，加以政府財政管控與資金運用調度得宜，2022年度中央政府總預算稅課收入實徵數大於預算數，依據《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》規定，行政院為此也編列規模3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，經立法院三讀後，規劃「還財於民」，發放6千元，共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式。立法院11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列5450億元預算，特別預算的用途其中一項，明訂