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街口支付爆逃命潮！用戶領錢「忘1規則」慘了

但也有用戶忘記免費提領有上限次數，多付了15元手續費，苦笑表示「我剩23只能轉出8元，被扣15元」。

▲民眾想從街口支付中領錢，因提領的帳戶正在維護中，而無法將這筆錢領出來，有關街口支付的問題在網路上引起熱烈討論。（圖／爆廢公社公開版）

街口支付提領妙招曝光！官方解釋「領錢異常」原因

但不同的等級會員則有不同的免費提領次數，銀牌5次、金牌10次、白金15次和尊爵30次，銅牌部分則是0次。

▲街口支付等級不同，每個月所提供的免費提醒次數也有差別，最高可達30次。（圖／街口支付官網）

街口支付母公司遭查封！公司親上火線回應

無涉母公司法律糾紛，公司本身為依法設立的電支機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部金流皆依規作業、清楚分明。

▲由於母公司涉及股權爭議遭法院執行查封，已有電商與街口支付切割，對此，街口支付董事長梅驊及總經理范庭甄今（11）日也親上火線回應。（圖／記者朱永強攝）

街口支付爆發停用潮！金管會出手了

根據電子支付機構管理條例，所有電子支付機構所收取的用戶資金，都要100%交付信託銀行保管，街口支付本身的財產跟用戶資金所存的信託專戶具有隔離效果，信託專戶資金並不會受到影響，但後續還是需要控管，銀行局也會持續掌握街口支付業務等狀況，以此確保用戶權益無虞。

▲金管會表示，街口支付已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，而且用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。（圖／記者朱永強攝）

街口支付爆發用戶逃難潮，由於街口支付母公司「街口金融科技」遭法院查封，消息引發市場關注，全台681萬用戶害怕受影響，急著想將錢給提領出來，甚至有多家廠商宣布暫停使用，街口支付在今（11）日下午也緊急召開記者會澄清說明。，讓他苦笑不已。有位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》透露，表示聽聞街口支付母公司被查封的消息後，突然動念想使用許久沒打開的街口支付APP，一開後才驚覺裡投還留有一點存款，從截圖畫面來看，原PO只存有24元，但所選擇提領的帳戶正在維護中，因此無法將這筆錢領出來，讓他無奈表示「沒辦法領出來，悲傷」。貼文曝光後，也引來眾多網友回報，「我裡面還有29塊欸」、「已經先領361元」、「還好我早就領出來了，裡面只有3塊」、「我只有1元，有沒有安慰到你」；事實上，街口支付的用戶若想提領存款，每筆將收取手續費新台幣15元，若是銅牌的用戶也不用太擔心，只要付款筆數達3次以上，就可以升級成銅牌，免費提領次數就能提升至5次。倘若超過了免費提領次數的話，也可以改以使用「跨行轉帳方式」領取。但今日有民眾領錢時疑似出現異常，街口支付下午也則出面澄清，回顧整起事件，街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭泰山企業追討投資款，連帶讓街口電子支付陷入風暴中，今日下午多間廠商陸續宣布暫停使用街口電子支付，用戶突然爆發逃難潮，街口支付在今日下午也親上火線說明，提到針對大眾關心法院查封當日人員不在場，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味施作影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有遠距及異地辦公機制。針對母公司遭到查封一事，街口支付董事長梅驊則表示，金管會銀行局今日也出面發聲，表示這起事件是屬於母公司的民事案件，金管會納管的是子公司街口支付，北院到街口金科查封時，街口支付也已通報重大偶發，依規定向銀行局陳報，且須在通報次日起7個營業日內，即最晚在7月21日要提書面報告說明。銀行局進一步說明，指出