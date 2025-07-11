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▲ 德州暴雨導致的洪水，已造成120人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

美國德州當地時間4日降下驚人暴雨，河水水位暴漲引發洪災，目前已知造成120人死亡，失蹤人數也超過百人，釀成嚴重災情。美國總統川普（Donald Trump）將在美國時間11日早上前往德州勘災，與救災人員和災民以及當地政府官員會面，聽取簡報。綜合外媒報導，白宮稱這次德州洪災是「百年一遇」的事件，認為洪水超出了所有人的預期，不過，關於洪水預警是否存在延遲甚至失能，相關單位在預警工作上是否能夠做得更好的討論，已經迅速成為政治攻防的議題。在這種氣氛下，川普政府也悄悄暫緩了關閉聯邦緊急事務管理局（FEMA）的議程，雖然川普政府依舊認為災難應變權應交還給各州，也尚未放棄關閉聯邦緊急事務管理局的想法。川普預計將在飛機上對災區進行高空視察，隨後與救災人員和災民以及當地政府會面，聽取官員的簡報。德州州長阿博特（Greg Abbott）之前面對預警系統失能的質疑時，曾回嗆咎責問題是「輸家的措辭」，說輸的隊伍「才會互相指責」。