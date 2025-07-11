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本月5日下午新北市三峽區鴛鴦谷烤肉區內，擠滿戲水烤肉民眾，結果傳出雙方從烤肉變成互毆，三峽警分局獲報，隨即派員前往了解。趕抵現場後，警方壓制幫派囂張氣焰，迅速將雙方隔離控制，並協助傷者送醫治療。警方初步了解，當時正在烤肉聚餐，雙方因細故發生言語爭執，最後演變成肢體衝突，警方將涉案人員帶回所內製作筆錄，調閱店家及路口監視器，查出滋事者身分、使用車輛，發現帶頭打人的吳嫌為北部不良組合首惡，在場滋事者則為吳嫌小弟。警方除發現主從關係，查出吳嫌涉起多起刑案及滋事惡行，犯案累累，警方壓制幫派囂張氣焰，持拘票兵分多路帶回吳嫌等五名惡煞，全案依組織犯罪防制條例、傷害及妨害秩序罪移送新北地檢署續辦。三峽警呼籲，民眾從事戶外活動應理性溝通、和平互動，切勿因一時情緒引發衝突。尤其在公共場所飲酒後易激化爭執，提醒民眾適量飲用、避免滋事。