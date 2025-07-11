「鑽石歌王」林沖本月7日過世，享耆壽92歲，噩耗由好友張瓊姿率先證實，乾兒子吳台生（Kevin）也心碎發聲，各界心碎悲痛，時隔4天，家屬今（11）日晚間公開發出聲明及訃文，宣布將本月26日下午1時30分於台北湖光基督教會舉行追思禮拜，敬辭花籃及奠儀，而前一天林沖的遺體會先進行火化告別式，不開放外人參與。
林沖家屬晚間發出公開訃文，「林沖先生長年耕耘於電視、電影與音樂舞台，對台灣演藝文化貢獻卓著。他以俊朗風采、專業敬業的精神，以及慈愛溫厚的風範，深受各界敬重與懷念。謹訂於7月26日下午1時30分，於湖光基督教會舉行追思禮拜。敬邀親友蒞臨，共同追憶林先生的生命與風采。」
林沖影歌雙棲！曾到日本發片、香港拍電影
回顧林沖演藝經歷，他曾主演邵氏電影《大盜歌王》，在片中飾演鑽石大盜，並演唱插曲〈鑽石〉，因此獲得大盜歌王、鑽石歌王的封號。林沖早年以拍攝台語電影出道，後來與日本唱片簽約，發行過日語專輯，在日本走紅後才回台發國語唱片，因此林沖一度被誤以為是日本人。
後來林沖受邀到香港表演，特有的舞蹈風格加上華麗的造型，讓他獲得「東方貓王」的美稱，更因此引起邵氏公司的注意，與他簽下2年電影合約，所以林沖也出現在多部邵氏港片中，但雙方之後因代唱風波關係惡化，林沖晚年也返台生活，淡出演藝圈。
🔺林沖家屬聲明
敬致關心林沖先生的親友：
永遠的「鑽石歌王」林沖先生，已於民國114年7月7日安息主懷，辭別塵世勞苦，歸返天家。
林沖先生長年耕耘於電視、電影與音樂舞台，對台灣演藝文化貢獻卓著。他以俊朗風采、專業敬業的精神，以及慈愛溫厚的風範，深受各界敬重與懷念。
為追思並緬懷林沖先生，我們將舉行兩場儀式，詳情如下：
【公開追思禮拜】
謹訂於民國114年7月26日（星期六）下午1時30分，於湖光基督教會舉行追思禮拜。（地址：台北市內湖區內湖路一段608號）
敬邀親友蒞臨，共同追憶林先生的生命與風采。
※當日場地佈置由台灣仁本禮儀公司統籌，敬辭花籃及奠儀
【家屬專屬儀式】
其他入殮與火化儀式僅供家屬參與，不對外開放。敬請至親於追思禮拜前一日，民國114年7月25日（星期五）上午10時，至臺北市懷愛館景行樓四樓「至愛一廳」參與（地址：台北市大安區辛亥路三段330號）
感謝各位長期以來對林沖的關心與支持，謹此致意。
林沖先生家屬 敬上
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林沖影歌雙棲！曾到日本發片、香港拍電影
回顧林沖演藝經歷，他曾主演邵氏電影《大盜歌王》，在片中飾演鑽石大盜，並演唱插曲〈鑽石〉，因此獲得大盜歌王、鑽石歌王的封號。林沖早年以拍攝台語電影出道，後來與日本唱片簽約，發行過日語專輯，在日本走紅後才回台發國語唱片，因此林沖一度被誤以為是日本人。
後來林沖受邀到香港表演，特有的舞蹈風格加上華麗的造型，讓他獲得「東方貓王」的美稱，更因此引起邵氏公司的注意，與他簽下2年電影合約，所以林沖也出現在多部邵氏港片中，但雙方之後因代唱風波關係惡化，林沖晚年也返台生活，淡出演藝圈。
🔺林沖家屬聲明
敬致關心林沖先生的親友：
永遠的「鑽石歌王」林沖先生，已於民國114年7月7日安息主懷，辭別塵世勞苦，歸返天家。
林沖先生長年耕耘於電視、電影與音樂舞台，對台灣演藝文化貢獻卓著。他以俊朗風采、專業敬業的精神，以及慈愛溫厚的風範，深受各界敬重與懷念。
為追思並緬懷林沖先生，我們將舉行兩場儀式，詳情如下：
【公開追思禮拜】
謹訂於民國114年7月26日（星期六）下午1時30分，於湖光基督教會舉行追思禮拜。（地址：台北市內湖區內湖路一段608號）
敬邀親友蒞臨，共同追憶林先生的生命與風采。
※當日場地佈置由台灣仁本禮儀公司統籌，敬辭花籃及奠儀
【家屬專屬儀式】
其他入殮與火化儀式僅供家屬參與，不對外開放。敬請至親於追思禮拜前一日，民國114年7月25日（星期五）上午10時，至臺北市懷愛館景行樓四樓「至愛一廳」參與（地址：台北市大安區辛亥路三段330號）
感謝各位長期以來對林沖的關心與支持，謹此致意。
林沖先生家屬 敬上