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美國總統川普（Donald Trump）繼對巴西祭出50％關稅後，最新又對加拿大祭出35％關稅，關稅大刀連續斬落，讓之前似乎已經陷入關稅疲勞而無感的投資人，重新繃緊神經。美股11日開盤後各主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌305.93點或0.69％，標普500指數下跌32.59點或0.52％，那斯達克指數下跌60.15點或0.29％，費城半導體指數下跌27.04點或0.47％。根據《CNBC》報導，川普再度表達對加拿大處理芬太尼走私的不滿，向加拿大告知將課徵35％關稅，並警告加拿大若報復，美國也會再加徵關稅。川普隨後又在接受訪問時說到，計畫對其餘國家統一徵收15～20％的關稅，高於目前的10％基準關稅。川普還說美股創下新高，說明關稅「受到歡迎」。不過，美股今日開盤隨即下挫，顯示要認定投資人已擺脫對關稅戰的擔憂仍然為時尚早。花旗分析師佩蒂特（Drew Pettit）表示，美國經濟需要繼續保持韌性，才能確保支持股市持續走高，「不過從根本上看，我認為我們還沒有到達那個階段」。川普的首席預算顧問沃特（Russell Vought）在接受訪問時，再度向聯準會施壓降息，批評聯準會主席鮑爾「管理不善」，並不願對聯準會是否應該維持獨立運作表態。