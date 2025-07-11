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⚠️豪雨特報

▲中央氣象署發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

⚠️陸上強風特報

▲中央氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

深夜雨勢變強了！中央氣象署今（11）日晚間發布豪雨特報，表示今晚至明日金門縣有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水；另外也針對桃園市、新竹市等11縣市發布陸上強風特報，預計至12日晚上有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。中央氣象署表示，11日晚上至12日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。