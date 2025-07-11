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中國AI新創企業推出的聊天機器人「Deep Seek」，今年初橫空出世一度震撼全球，不料僅僅半年後便繁華褪盡，有中國科技媒體披露，DeepSeek使用率從年初的50％暴跌至如今僅剩3％，原本預計今年5月要推出的新一代R2模型也未見蹤影，顯見陷入瓶頸。根據《快科技》報導，雖然問世時曾轟動世界，但如今很多人已經淡忘了DeepSeek今年初時的輝煌景象，使用率從50％大幅下滑至3％。原定於今年5月推出的DeepSeek-R2模型也一拖再拖，遲遲未見蹤影，引起各界揣測。有業內人士分析，R2遲未推出的原因之一是R2對數據的品質與數量的要求更高，然而中國國內可提供R2訓練的數據品質有限，導致其在測試過程中出現「AI幻覺」問題。所謂「AI幻覺」，是指當AI聊天機器人無法提供正確答案時，便會自行生成虛假的錯誤資訊，影響使用者體驗，而這正是DeepSeek-R2目前無法順利推出的核心瓶頸。此外，報導也指出，硬體的短缺也是R2開發不順利的原因之一，受到中國GPU嚴重短缺的影響，DeepSeek訓練效率大幅下降，拖累了R2模型的更新與發布進度。在AI技術競爭激烈的現在，其他對手的AI聊天機器人迭代更新快速，而DeepSeek還在依賴半年前的技術，自然導致用戶逐漸流失。