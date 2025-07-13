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韭菜的特殊氣味，對許多人而言是敬而遠之的食物，不過，醫師分享，其實韭菜具有豐富的維生素與礦物質，包括葉酸、鋅、鉀等；對於抗氧化及免疫力都有增強的益處，另外對於男性更可提升精子活動力與睪丸內睪固酮濃度，並可促進血液循環，達到「助勃作用」，因此也俗稱「壯陽菜」。韭菜味道獨特，且帶有濃郁而刺激的氣味，但除了令人印象深刻的異味，泌尿科醫師呂謹亨提到，韭菜內含有豐富的營養，像是的硫化物，其中的大蒜素、二烯丙基三硫化物（DATS），具抗氧化、抗發炎與抗癌活性。呂謹亨說，韭菜含有維生素與礦物質，包括維生素C、維生素K及葉酸、鐵、鋅及鉀等；膳食纖維則有助於腸道蠕動、促進消化。另外，類黃酮可幫助保護心血管。因此對於健康，呂謹亨指出，可抗氧化、增強免疫力；並改善腸道、降低膽固醇。男性方面，在性功能調節與睪固酮活性支持上，醫師表示，韭菜可提升精子活動力與睪丸內睪固酮濃度；也促進血液循環，有助勃作用，因此又俗稱「壯陽菜」。只是，呂謹亨提醒，韭菜雖然營養豐富，但若是胃腸虛弱者，容易出現腹脹或腹瀉，則要留意內含的高纖與含硫類可能導致腸胃不適；還有肝炎、肝功能障礙及泌尿道感染或陰囊潮濕搔癢者。呂謹亨表示，因為韭菜含有抗凝血成分，如大蒜素的類似物，因此手術前一週的病患，為了避免出血傾向，應避免大量攝取。