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國民黨立委羅廷瑋 台中市第6選區（中西東南區）

▲羅廷瑋在立法院全副武裝穿戴護具的照片，被罷團做成圖卡批評秀過頭。（圖／翻攝「敲羅行動」臉書，2025.07.12）

國民黨立委廖偉翔 台中市第4選區（西屯區、南屯區）

▲廖偉翔出身政治家族，母親黃馨慧（右）是7連霸市議員。（圖／記者顏幸如攝，2025.07.12）

國民黨立委黃健豪 台中市第5選區（北區、北屯區）

▲罷團公布罷免黃健豪的5大理由。（圖／翻攝「斷健行動」臉書，2025.07.12）

726大罷免倒數14天，藍綠今（12）日晚間在台中市交鋒，鎖定第一波投票的市區3名年輕立委，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪3人當選時平均年齡34歲，稱號從選前「台中F3」到選後「盧媽三子」，再到最近遭罷團酸是「台中三傻」，恰巧說明2年來形象轉變的脈絡。《NOWNEWS今日新聞》整理3人主要爭議、罷免理由、過去當選得票率、三階投票可能門檻，提供讀者檢視。3人中羅廷瑋最早踏上政治路，大學時代便是常上電視節目的小網紅，24歲當選里長，第2屆市議員任內，前民進黨立委黃國書因「線民事件」黯然退出政壇，加上時任民眾黨主席柯文哲助攻，羅廷瑋比對手江肇國獲更多中間選民青睞，然而議員時期的負面爭議，未因當選立委有所收斂，終致成為這次大罷免的指標性人物。私德部分，羅廷瑋曾傳出性騷女議員，當立委後被指控頻以「阿姨」一詞言語霸凌女立委；朝野攻防時，羅廷瑋全副武裝、穿戴護具的照片，甚至被罷團做成圖卡和看板掛在選區，對比選戰時的暖男形象，顯得十分諷刺。真正將他推到風口浪尖的，是助理帶小孩到台大醫院看病後，發文要求健保署長、國健署長及台大醫院副院長到辦公室，甚至傳出在國會辦公室咆哮的爭議事件。公共事務上，自稱市長盧秀燕乾兒子的羅廷瑋，兼任台中市環保局採購案評選委員，被外界質疑公然介入政府採購案。他曾要求衛福部出資為全民進行瘦肉精驗尿檢測、對行政院長卓榮泰喊「到現在還敢抗中保台出征劉德華」，被批評只會作秀、欠缺基本問政能力，罷團指控羅廷瑋是「傅隨組織」，為個人政治利益，不惜將台中綁在傅崐萁駕駛的失速列車，令人民對政治感到錯愕、噁心與害怕。廖偉翔出身政治家族，舅舅是前國民黨立委黃顯洲，媽媽是7連霸台中市議員黃馨慧，廖曾短暫當過前台中市長胡志強的私人特助，被稱為胡志強關門弟子。3人之中唯他沒有民代經歷，參選時形象清新陽光，選民原覺得「給年輕人一個機會也不錯」，未料「沒經驗」後來竟成最大致命傷，幾次烏龍事件後，被諷「權貴」、「媽寶」。才剛上任沒幾天，廖偉翔臉書大大的「賀！成功爭取台中捷運藍線」，挨酸是收割王。接著問政頻出狀況，較有名包括去年的瘦肉精事件主張「不能只抽3%」，好脾氣的前行政院長陳建仁動怒與之舌戰；質疑前衛福部長薛瑞元翹班食安會報，薛回以「是立委叫我來立法院（開臨時會）的」；以及今年問勞動部長洪申翰「身心障礙權益法為什麼卡關？」洪申翰忍笑答「主責是衛福部」等。此外，國會衝突時趁亂出拳沈伯洋，也大傷他彬彬有禮的人設。今年3月新光三越台中店氣爆，人在隔壁大遠百吃飯的廖偉翔跑到現場直播，原意是善盡通報責任，卻引爆網友怒火，批評妨礙救災；廖母黃馨慧日前在臉書發文，喊726投不同意「讓罷團崩潰」，又添一把柴火。此外，服務處違建風波、表哥性騷爭議都讓他形象折損。黃健豪和羅廷瑋一樣，都在第2任市議員時成功轉換跑道，相較另2人，黃健豪相對穩健，在地方藍營，甚至被視為最有潛力往市長之路培養的藍營新生代。但在大罷免浪潮下，謹慎的他也發生「不知選區內清泉崗也是軍機場」、臉書分享申請育兒津貼，被譏「砍預算還有臉來領補助」兩次失誤。北區、北屯是市長盧秀燕的本命區，本屆先是有連勝文出面勸退老將沈智慧，後有盧秀燕全力輔選，成就黃健豪的立委之路，首戰便拿下台中最高、全國第二高的 13.4 萬票，打敗時任民進黨立委莊競程。黃健豪和盧秀燕都有謹小慎微的特質，又帶點江啟臣的清冷，在立法院適時透露盧秀燕的個人意志，也因此被視為標準的黨意立委，成為綠營鎖定的目標。黃健豪在黨內被歸為連勝文人馬，22 歲就被提拔為國民黨青年團總團長，更以交流為名義，赴中國與時任國台辦主任的中國外交部長王毅見面。罷團指控他上任後簽署不少爭議法案，包括跟著國民黨團通過自肥違憲的「國會擴權法案」、阻礙人民罷免的《選罷法》、癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》、掏空中央財庫的《財政收支劃分法》，還惡搞中央部會總預算、連署被稱為台版一帶一路的《離島建設條例》，自行讓步讓中國侵門踏戶。他也因此被染紅，被視為可能出賣台灣主權的「染紅藍委」。