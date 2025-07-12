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美國總統川普（Donald Trump）威脅，將向加拿大徵收35%關稅，還打算向大部分貿易夥伴，收取15%或20%的全面關稅，加劇市場對貿易戰的憂慮，美股週五受壓回吐，主要指數收盤時全面下挫。綜合《CNBC》等外媒報導，週四美股收盤後，川普就宣布對加拿大祭出關稅，並警告若加國採取報復行動，關稅就會進一步提高。川普隨後又告訴美媒，他計劃對其餘國家徵收15%或20%的關稅，高於當前的10%，還聲稱「關稅受到熱烈歡迎」。B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根（Art Hogan）認為，本週迄今為止，圍繞貿易的言論不斷升溫，雖然尚未對市場產生真正不利的影響、投資人在一定程度上，也能看穿川普關稅政策反覆的伎倆，但美國與自己最重要的貿易夥伴之一（加拿大）關係惡化，依舊令人有些訝異。11日收盤，美股道瓊工業指數下跌279.13點，或0.63%，收在44371.51點；那斯達克指數下跌45.14點，或0.22%，收在20585.53點；標普500指數下跌20.71點，或0.33%，收6259.75點；費城半導體指數下跌11.98點，或0.21%，收報5696.29點。華爾街交易員們週五等待川普針對歐盟的關稅問題發表最新言論，但截至美股交易時段結束，尚未有相關消息發布，目前也不清楚川普是否會像對待加拿大一樣，直接寄出一封新關稅通知函，還是只更新貿易協議談判進展。