美國總統川普本週已陸續公布23個國家將面臨的新版對等關稅稅率，其中，孟加拉的稅率雖然已比4月初「解放日關稅」公布時的37%還要少2%，降至35%，但依然偏高。有外媒引述消息指出，美國知名零售商沃爾瑪（Walmart）已暫停向孟加拉當地的紡織廠下訂單。
根據《路透社》獨家報導，孟加拉身為紡織品出口大國，是美國第3大的服裝來源地，該國80%的出口貿易額和10%的GDP，都仰賴服飾出口。不少當地的工廠業主都直言，如果8月1日的關稅真的生效，訂單減少幾乎是必然結果，因為他們無法負擔35%的關稅。
孟加拉服裝生產公司「Patriot Eco Apparel」總經理霍珊（Iqbal Hossain）透露，沃爾瑪原本已下了100萬件短褲的訂單，但川普公布新版對等關稅稅率後，這項計畫就被暫停了，而這個決定主要是由中間商Classic Fashion做出。Classic Fashion在信件中表示：「根據我們收到的管理指示，暫時停止在孟加拉國的生產，如果關稅問題得到解決，生產計劃將恢復。」
霍珊還說，如果美國真的實施35%關稅，他可能會尋求更多來自歐洲客戶的訂單以彌補損失，即使屆時必須靠降價來刺激需求，也比硬吞關稅來得好。
位於孟加拉首都達卡的另一間服裝公司「Denim Expert Ltd」，其董事長魯布（Mohiuddin Rubel）也坦言，如果美國真從8月1日起加徵35%關稅，孟加拉的生產商將很難取得來自美國的訂單，並預計客戶會要求他負擔部分關稅，但這在財務上是不可能的，畢竟製造商已經承擔了當前10%關稅的部分費用：「只有大公司能勉強維持，中小型企業沒辦法。」
報導提到，自從川普重返白宮以來，不少零售商因為擔心關稅前景，都已提前下單，比如牛仔褲製造商Levi's的庫存，就已達到2025年剩餘時間所需量的60%，美國國際貿易委員會的數據顯示，2025年前5個月，美國從孟加拉進口的服裝總額達33.8億美元，年增21%，可即便如此，也還是來不及備齊全年所需的量。
另一家位於達卡的服裝廠老闆表示，他正在與一位進口商，針對沃爾瑪2026年春季褲子訂單進行談判，對方要求他多等1週才能確認訂單，理由是存在關稅風險。
截至發稿時間為止，沃爾瑪尚未回應外媒置評的要求，孟加拉代表團則正在華府與美國持續談判，爭取降低關稅稅率。
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孟加拉服裝生產公司「Patriot Eco Apparel」總經理霍珊（Iqbal Hossain）透露，沃爾瑪原本已下了100萬件短褲的訂單，但川普公布新版對等關稅稅率後，這項計畫就被暫停了，而這個決定主要是由中間商Classic Fashion做出。Classic Fashion在信件中表示：「根據我們收到的管理指示，暫時停止在孟加拉國的生產，如果關稅問題得到解決，生產計劃將恢復。」
霍珊還說，如果美國真的實施35%關稅，他可能會尋求更多來自歐洲客戶的訂單以彌補損失，即使屆時必須靠降價來刺激需求，也比硬吞關稅來得好。
位於孟加拉首都達卡的另一間服裝公司「Denim Expert Ltd」，其董事長魯布（Mohiuddin Rubel）也坦言，如果美國真從8月1日起加徵35%關稅，孟加拉的生產商將很難取得來自美國的訂單，並預計客戶會要求他負擔部分關稅，但這在財務上是不可能的，畢竟製造商已經承擔了當前10%關稅的部分費用：「只有大公司能勉強維持，中小型企業沒辦法。」
報導提到，自從川普重返白宮以來，不少零售商因為擔心關稅前景，都已提前下單，比如牛仔褲製造商Levi's的庫存，就已達到2025年剩餘時間所需量的60%，美國國際貿易委員會的數據顯示，2025年前5個月，美國從孟加拉進口的服裝總額達33.8億美元，年增21%，可即便如此，也還是來不及備齊全年所需的量。
另一家位於達卡的服裝廠老闆表示，他正在與一位進口商，針對沃爾瑪2026年春季褲子訂單進行談判，對方要求他多等1週才能確認訂單，理由是存在關稅風險。
截至發稿時間為止，沃爾瑪尚未回應外媒置評的要求，孟加拉代表團則正在華府與美國持續談判，爭取降低關稅稅率。
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