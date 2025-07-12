AI晶片大廠輝達（Nvidia）近日股價接連創下新高，市值更達到突破4兆美元的里程碑，有外媒披露，輝達執行長黃仁勳再度出售輝達持股，套現約3640萬美元，其淨資產甚至趕上股神巴菲特（Warren Buffett）。
根據財經外媒《CNBC》報導，美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，作為3月開始執行的預告售股計劃延續，黃仁勳近日又出售了價值約3640萬美元（約22.5萬股）的股票，若按照該計畫，黃仁勳預計會在年底前出售最多600萬股。
報導引述《彭博》億萬富翁指數，聲稱光是2025年初以來，黃仁勳的財富就成長了1/4以上，約290億美元，他的淨資產最新值為1430億美元，只比巴菲特的1440億美元少一點點；而週五股市開盤後不久，《財富》雜誌對黃仁勳的淨資產也進行了分析，顯示黃仁勳的淨資產以1437億美元，超越巴菲特的1421億美元。
報導指出，輝達藉AI熱潮，在今年也取得了顯著里程碑，隨著投資人押注輝達在AI領域、對大型語言模型GPU的主導地位，黃仁勳的淨資產估計還會繼續看漲。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，輝達藉AI熱潮，在今年也取得了顯著里程碑，隨著投資人押注輝達在AI領域、對大型語言模型GPU的主導地位，黃仁勳的淨資產估計還會繼續看漲。
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