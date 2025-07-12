我是廣告 請繼續往下閱讀

台南擁有百年歷史的廟宇「西羅殿」，過去與「普濟殿」彼此間擁有百年情誼，但西羅殿在昨（11）日突然宣布「正式斷交」普濟殿，消息震撼宗教圈，也讓眾多信眾相當錯愕。據傳本次雙方交惡原因，疑似是與普濟殿睽違180年舉辦的「王巡醮」中請佛順序有關，但百年情誼突然沒了，台南市政府民政局長姜淋煌喊話「雙方冷靜」，強調已致電雙方，救災告一段落將約雙方坐下來好好詳談。台南南勢街西羅殿官網粉絲頁發文公告，「今天起本殿正式與普濟殿斷交。本殿與普濟殿所有一切的慶典活動全部取消。」消息曝光後引發討論，有網友轉貼說法「普濟殿此次活動，居然新營太子宮坐中駕，要百年友好的我們坐旁邊，理由是新營太子宮有錢給他們300萬。西羅殿出副駕，結果普濟殿總幹事當場在西羅殿大罵，然後自己嚷嚷說要跟西羅殿斷交」，不過對此雙方廟宇目前都沒有回應。針對此事，台南民政局長姜淋煌表示，願意出面居中斡旋，希望雙方冷靜下來坐下來談。姜淋煌說，神明怎麼會說斷交就斷交，兩廟百年情誼相當難得，早上得知後已先打電話給兩間廟宇，請雙方冷靜下來。姜淋煌表示，近日忙於救災工作，待救災告一段落，會出面再邀請兩方坐下來談。