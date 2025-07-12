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▲軍方第一時間迅速封鎖現場，並通知轄區警方到場協助交通管制。由於愛國者飛彈屬高機密軍事裝備，軍方處理格外謹慎。（圖／民眾提供）

漢光41號實兵操演9日登場，10天9夜的實兵演習進行中，不料一輛裝載愛國者飛彈的發射車11日晚間行經新北市新店區時，疑似轉彎角度計算失誤，卡到一旁店家遮雨棚，又擔心硬轉會造成損毀，因此卡在原地約2個半小時。據了解，3輛愛國者飛彈車於11日晚間10時許執行機動轉移任務，但在行經新北市安坑區車子路與安一路口時，卻因車體龐大、路幅狹窄，而駕駛員疑似未注意角度，導致車身擦撞旁邊一家麵攤、彈箱卡住遮雨棚，導致整輛車動彈不得；此外，因為愛國者飛彈屬高度敏感裝備、不得輕易移動，故事發後軍方立即封鎖現場。由於愛國者飛彈屬高度敏感裝備，事發後軍方立即封鎖現場。轄區警方獲報後，立刻派員到場協助交通管制，所幸經過2個半小時的處理，車輛最終順利脫困，現場無人傷亡。根據《中天新聞》報導，事故發生後，一度驚動美方人員到場了解情況。所幸現場無人傷亡，麵攤遮雨棚也無太大受損，讓聞訊趕至的老闆慶幸直呼「沒事就好」。