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今（12）日凌晨3時20分，北市中山北路與長安東路口發生小客車碰撞警用機車事故，一名蔡姓員警騎車剛剛離開派出所準備出勤，就在路口遭到白色小客車高速撞上，飛出數公尺遠，目前重傷員警被送往台大醫院急救，駕駛則已經遭到逮捕，初步調查酒測值為0。至於詳細事故原因，仍待後續進一步調查釐清。據中山分局說明，事發當時，中山一派出所蔡姓員警接獲報案，趕赴現場處理糾紛，遂騎乘警用機車，開啟警示燈與警報器，沿中山北路慢車道由北往南行駛，準備左轉長安東路。不料在轉彎途中，與一輛沿中山北路南往北直行的自小客車發生碰撞，導致員警受傷，緊急送往台大醫院治療。自小客車駕駛並無受傷，經警方初步酒測，酒測值為零，排除酒駕可能。事故目前已立案調查，詳細肇因仍由交通單位進一步釐清。警方強調，已立刻前往慰問受傷員警，並全力協助後續就醫事宜。