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▲愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂炯昌攝，2025.01.08）

國軍漢光41號演習自9至18日登場，歷時10天9夜實兵演練史上最長，繼10日晚間陸軍M109A5自走砲在桃園新屋區路上撞毀民車後，昨日晚間一輛愛國者飛彈車在新北市安坑區因轉彎角度失誤，車身卡進路旁店家的遮雨棚，足足卡住超過2個小時，無法脫困，一度甚至美方人員到場關切。空軍司令部今（12）日表示，將持恆要求所屬加強環境勘查，確保各項任務安全達成國防部長顧立雄昨日才在新北地區，視導第三作戰區防禦性布雷及台北港關鍵基礎設施防護操演情形，軍方也在大直河濱公園部署愛國者飛彈發射車，不料晚間愛國者飛彈發射車就在新北安坑發生擦撞事故。根據「中天新聞」報導，昨日晚間10時許，有3輛裝載愛國者飛彈發射車正在執行機動轉移任務，其中一輛在行經新北市新店區安坑車子路、安一路口時，疑似因爲轉彎角度沒有估算好，導致車身不慎撞進路邊店家的遮雨棚。事發後，軍方人員立刻封鎖現場，轄區警方火速派員進行交通管制，甚至一度驚動美方人員到場關切。所幸這起事故並未造成人員傷亡，麵攤遮雨棚也無明顯毀損，至於發射車則在卡了2個半小時後順利脫困。空軍司令部今日表示，所屬防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。空軍司令部進一步表示，將持恆要求所屬加強環境勘查，確保各項任務安全達成，同時對民眾與警察支持與協助部隊遂行演訓任務，深表謝忱。愛國者飛彈系統隸屬於空軍防空飛彈指揮部，軍方每隔2年會實施一次愛國者二型飛彈試射。目前全台北中南都有愛國者三型飛彈陣地，其中北部位於南港、新店與萬里。由於愛國者防空飛彈系統能夠機動移動，除了上述三處外，也能移防自其他空曠處部署，或實施戰力保存，漢光演習期間，愛國者三型飛彈系統也曾部署於北市河濱公園與木柵動物園外停車場。