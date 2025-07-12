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▲李小璐近日被爆出復合前夫賈乃亮，甚至已有2寶，引發熱烈討論。（圖／翻攝自李小璐微博）

▲李小璐在影片中意外曬出嬰兒餐椅，引發「已生2寶」的討論。（圖／翻攝自李小璐小紅書）

金馬影后李小璐2017年因出軌饒舌歌手PG ONE，與中國男星賈乃亮在2019年結束婚姻關係，2人育有一女甜馨（賈雲馨），雖已離婚但關係融洽，常被目擊共同出遊陪伴孩子，近日她在小紅書分享熱舞影片，畫面中卻意外出現一張嬰兒餐椅，立刻引發外界猜測她是否已復合綠帽尪賈乃亮並悄悄迎來第2胎，風聲迅速在網路發酵。李小璐與13歲愛女甜馨感情緊密，時常在社群公開母女互動，然而眼尖網友指出，出現在影片背景的嬰兒椅並非甜馨成長期間使用的款式，且甜馨已年滿13歲，根本不可能再用此類用品，因而推測李小璐早已於去年祕密生下第2胎，甚至懷疑她正在育兒中。面對2胎傳聞延燒，李小璐曾低調回應稱椅子是朋友家中物品，等於否認生育2胎，但有網友發現她事後刪除該則留言，讓整起事件增添更多想像空間，許多粉絲直呼：「愈解釋愈神祕！」甚至有人懷疑她是故意營造模糊空間炒作話題。從與賈乃亮離婚至今已6年，李小璐的感情與生活始終為外界關注焦點，她與PG ONE過往的緋聞、與賈乃亮是否復合，以及現在被熱議的「2寶風波」，無一不受到粉絲與媒體高度關注。