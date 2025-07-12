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美國總統川普自1月重返白宮以來，積極揮舞關稅大棒，聲稱關稅將能使製造業、產業回流至美國，還能給美國帶來巨大的財政收益，其他國家無法再佔美國便宜。有外媒引述美國財政部最新數據，顯示該國的關稅收入首度在1個財年內突破1000億美元，財政部長貝森特（Scott Bessent）聲稱，美國正在「收穫」川普關稅政策的成果，估計2025年整年，美國的關稅收入可能達到3000億美元。根據《路透社》報導，美國財政部的數據顯示，今年6月的關稅收入達到破紀錄的272億美元，而2025財政年度的頭9個月，即去年10月起至今年6月，關稅收入達到1130億美元，是歷來首次突破1000億美元，亦比去年多了近1倍。報導提到，關稅收入令美國聯邦政府6月的整體財政多了約270億美元盈餘；而去年同期則是710億美元的赤字，關稅現已成為美國聯邦政府第4大收入來源。川普政府關稅賺得開心，其他國家卻深陷談判泥淖，只能想方設法在不過度損害本國利益的前提下，盡量給出川普想要的東西。《彭博社》報導，印度目前還沒有被川普點名、還沒收到最新關稅稅率通知函，因為2國正在磋商一項臨時的、中期貿易協議，可能將對印度的關稅降至20%以下，內容包括要求印度開放農產品市場（如轉基因玉米、大豆、乳製品），降低汽車、能源及醫療設備的關稅；印度則尋求美國取消對鋼鐵、紡織及服裝的高關稅，提升印度產品在美國市場的競爭力；至於敏感領域，如印度對乳製品及農業關稅的強硬立場，因涉及國內大量農民生計及糧食安全，短期內或許會被排除在協議之外。按照川普4月初公布的「解放日」對等關稅第一版，印度原本應被加徵26%關稅。如果最終能被徵收低於20%的關稅，也已經算是有所獲得。