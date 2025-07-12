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然而Soto進入自由球員市場後，卻選擇加盟同城死敵紐約大都會，並簽下10年7億6500萬美元（約新台幣249億元）的史上最大合約，瞬間成為洋基球迷的「全民公敵」。

2024年Aaron Judge與Juan Soto一度被譽為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）火力最兇猛的打擊組合。他們合力敲出99支全壘打，不僅帶領紐約洋基稱霸美聯東區，更將球隊送進自2009年後首度闖入世界大賽。儘管最終不敵洛杉磯道奇、錯失冠軍夢，但兩人在那一季建立的化學效應與默契，讓人難以忘懷。在2024年10月世界大賽落幕後，Aaron Judge接受《YES Network》專訪時談到Soto即將面對的自由市場時機，他給予溫馨建議：「我會跟他說，好好享受這個過程。你一生中很少有機會能選擇你想去的地方。」、「像他這樣的球員，每支負擔得起的球隊都會打電話給他。他應該跟家人朋友好好討論，也可以禱告，最重要的是──好好享受這個過程，因為這種時刻不常有。」這段話當時展現出兩位球星的私交情誼，也引發不少外界臆測洋基是否能開出頂級合約留住Soto。事與願違，Juan Soto最終未選擇續留在洋基，而是轉戰花旗球場，加盟大都會。儘管開季表現稍嫌低迷，在第一次地鐵大戰於洋基體育場吞下系列賽失利後，Soto近期逐漸找回火力，在七月初的系列賽中成功幫助大都會「扳回一城」，強勢反擊老東家。對洋基球迷而言，昔日的英雄如今成為宿敵的招牌戰將，不免五味雜陳。尤其當兩隊都處於分區爭冠白熱化階段，Soto與Judge的直接對決已不只是情感糾葛，更牽動季後賽排名與紐約棒壇版圖的重新劃分。從Judge送上祝福的那一刻開始，就能感受到Soto這位26歲強打者的選擇壓力。洋基雖擁球迷熱情與光榮歷史，