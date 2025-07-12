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國民黨立法院黨團提案普發現金1萬元，昨（11）日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，來因應美國關稅對等關稅衝擊。不過，這樣的舉動，被外界痛批是政治買票，要緩解大罷免。對此，國民黨立委柯志恩反嗆，「邏輯完全錯誤」，難道青鳥、黑熊和罷團會因為領1萬元就從同意罷免改投不同意嗎？柯志恩表示，國民黨團去年7月就主張「還稅於民」，沒有那麼神機妙算，一年前就知道會有大罷免，民進黨立委聲稱這一萬元是「買票」，怎不去問青鳥、黑熊和罷團，難道會因1萬元就從同意罷免改投「不同意」嗎？不會被收買，哪來買票之疑？柯志恩強調，台灣每年超收、超徵4、5千億元，去年更高達5283億元，但不管超徵多少，2017~2023年平均還債比例只有5.4%，蔡政府每年還債「只比法定標準高出一點點」，請問剩下的錢到哪裡？政府還不是用各種計畫補助及特別預算揮霍或浪費，把超收的稅捐其中的2300億「還」給人民，新加坡和港澳都有案例。柯志恩質疑，民進黨執政時也發過三倍券、振興券和現金6千元，為什麼蔡政府發是「共享經濟成果、刺激消費和促進經濟」，如今在野黨主張就變成「掏空國庫、收買人心」？要先刮自己人的鬍子！現在反對發1萬元的民進黨立委，當初不也開心領6千元，如果擔心掏空國庫，歡迎拒領，或領了再捐出去，也可呀！至於，面對不撥補台電1000億元一事，柯志恩說，如果撥補是用於基層員工加薪，那她絕對大力支持，但過去撥補台電3次，結果電價4年漲5次，「請問有多少錢用於基層員工加薪？」不要每次加薪都是高層多、基層少，莫忘，五一勞動節，部長還嗆台電工會：不高興可以離開！民進黨政府真的疼惜台電員工嗎？」台電虧損是政府錯誤的能源政策造成的，政策不改、繼續虧下去！