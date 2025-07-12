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▲林映唯從平面模特兒轉戰大銀幕。（圖／金馬執委會提供）

37歲女星林映唯有「小周迅」稱號，3年前和富二代Richard熱戀，外傳男方在日前已經向她求婚成功，預計年底辦婚禮，林映唯出道拍過許多平面廣告，2020年參與電影《可不可以，你也剛好喜歡我》打響知名度。林映唯2020年結束上一段感情，不久後就與Richard交往，根據《鏡週刊》報導，Richard日前向林映唯求婚成功，求婚會場更以粉色、水蜜桃色的氣球裝飾，林映唯收到大把紅玫瑰花，Richard也拿出超大鑽戒，現場氣氛溫馨又浪漫。事實上，林映唯曾說過，希望下一個交往的對象就是結婚對象，如今也算是美夢成真，為了保護戀情，兩人交往時都很低調，林映唯出道之前拍過許多平面雜誌，工作時非常快速、有效率，在鏡頭前也幾乎零死角，攝影師和她合作起來都很開心。她在2020年轉型出演愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》進軍大螢幕市場，特殊的氣質立刻受到觀眾喜愛，而未婚夫Richard則是在上海投資健身房，和王柏傑、張孝全、修杰楷等人是自行車車友，還開了一間自行車週邊物件小店，林映唯也有投資。