我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漢光41號演習演練防範敵特工滲透進入北市，軍警聯手封鎖萬板大橋。（圖／翻攝畫面）

國軍漢光41號實兵操演9日至18日登場，實施10天9夜的實兵演習。為防止敵軍直驅中樞地帶，憲指部今年漢光41號演習期間於萬板大橋實施封鎖管制，並偕同雙北警方，演練重要通道交通檢查。為防止敵軍進入中樞地帶，2023年與2024年漢光演習，憲兵曾於華翠大橋、復興北路地下道設置沙包、拒馬等阻絕設施，並實施檢管，阻止敵軍特工人員滲透進入北市，危害政軍中樞。今年漢光41號演習萬板大橋封鎖演練，以憲指部偕同雙北警方演練重要通道交通檢查管制為主軸，憲兵人員接獲命令抵達現場後荷槍實彈下車，並於沿途布下三角錐形成調撥車道後，雙北警方也持M16步槍警戒，並分別在萬板大橋兩端設置雞爪釘縮減車道設下臨檢點。封鎖演練藉由警方日常臨檢勤務，並以憲兵部隊為輔，在軍警協同作戰中，強化任務執行效能。