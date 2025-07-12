我是廣告 請繼續往下閱讀

一、2000～2008 陳水扁任內：本土認同穩定增長

二、2008～2016 馬英九任內：交流最密集，認同變化幅度最大

三、2016～2024 蔡英文任內：政治對立加劇，但認同變化相對趨緩

四、對照兩種說法：民調數據所呈現的是什麼？

五、沈逸「少說兩句」

近來針對台灣統獨及兩岸「統一」議題，上海復旦大學教授沈逸與前立委蔡正元針鋒相對。兩人對「和平統一」的概念，有明顯的分歧。沈逸強調「中國必將統一、終將統一」，並認為台灣人之所以排斥「統一」，出現高度本土化認同，是因為「認知防火牆」、「資訊封鎖」與「錯誤認知」的結果。蔡正元則認為，大陸方面提出「和平統一」的口號，若沒有明確可行的行動計劃，就等同空話，並指出「統一」是「中央政府的責任」，不應把責任推給台灣民眾。這兩種觀點背後隱含的，是對台灣社會認同變化成因的不同判斷。若要對照誰的說法更接近事實，可以回頭檢視台灣自2000年以來，三位總統任內的民調數據變化趨勢（資料來源：政治大學選舉研究中心）。陳水扁任內，台灣人認同從 37% 增至 45%，增加 8 個百分點；中國人認同（包含「我是中國人也是台灣人」與「我是中國人」）則從 58.4% 降至 40%，減少 18.4 個百分點。整體認同結構變化幅度為 18.4%。馬英九主政八年間，台灣人認同從 45% 增加到 58%，中國人認同從 48% 降至 37%。台灣人身份認同變化幅度高達 24%，是三位總統任內變動幅度最大的一次。換句話說，在資訊最暢通、接觸最密集的時期，台灣人對中國的距離感反而更加深刻。蔡英文任期內，台灣人認同持續上升至 67%，中國人認同降至約 30%。整體認同變化幅度約為 16%。在兩岸關係持續疏遠、政治對立情勢升高的背景下，台灣社會的主體認同集中於「我是台灣人」，但整體變化幅度已不如馬英九時期劇烈。沈逸主張，若台灣人能突破島內資訊封鎖，理解中國真實立場，就會更傾向「統一」。蔡正元則表示，沒有可行計劃的「統一」主張只是願景口號，實際操作不存在，且「統一」不是台灣人民的義務。但從數據來看：1. 馬英九時期，身份認同變化幅度最大，達 24%；2. 陳水扁任內為 18.4%、蔡英文任內為 16%；3. 大交流帶來的不是接納，而是距離。這些變化是經驗的反映，不是封鎖或誤解造成的錯覺。並非因為「沒聽見」，而是「聽見之後不接受」。台灣民意認同的變化，無論是陳水扁時期的穩定增長、馬英九時期的大幅攀升，還是蔡英文任內的高點鞏固，都清楚顯示一件事：多了解中國，未必產生認同，反而更可能產生距離。「和平統一」若只是口號而無具體實踐機制，和說服人的誘因，自然難以讓台灣社會接受；而若對岸繼續以「資訊封鎖」作為認同落差的解釋，也難以應對台灣社會面對，兩岸交流接觸後形成的真實感受。這種認同度的變化，當然就是「和平統一」最大的障礙──或者助力。它不是來自封閉，而是來自選擇；不是因為不知道，而是因為知道之後選擇不同。如果兩岸的交流，讓台灣人聽到的只是越來越多像沈逸這樣的說法，那麼這種交流對於「和平統一」而言，恐怕不但無濟於事，反而正是「和平統一」最大的障礙之一。去年2024年12月，沈逸在中國一場網路直播節目中發言時，曾指大陸無法理解台灣「殖民地思維」。接著他竟大言不慚地說：「殖民地的特點是什麼？你揍他一頓就對了！」此語一出，引發網友震驚與譁然，紛紛質疑：「這樣的話，還有什麼善意可言？」兩岸的交流，仍應以自然發生、堆疊善意為本。最起碼，不要走向兵戎相見的局面。畢竟，我看十個沈逸，也抵不上一個在台灣有流量，願意講真話的網紅。交流若只是讓人聽見「你揍他一頓就對了」這類話，不如就讓兩岸人民自己來決定該如何對話。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com