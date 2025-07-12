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立法院會昨三讀通過匡列新台幣5450億元的特別條例，未納撥補台電，對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（12）日怒斥，民眾黨立委黃國昌直播不需要用電嗎？藍委傅崐萁炒地皮炒股票不需要用電嗎？立法院會昨三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，一共匡列5450億元，相較政院原提版本整體多匡列1350億元，且未納撥補台電的1000億元，而是增加普發現金每人1萬元。對此，吳思瑤感嘆，台電做到流汗，乎藍白嫌到流涎，台電用汗水服務人民，政客用口水欺壓台電，藍白惡砍台電預算的同時，台電弟兄還在搶修災情。「黃國昌直播不需要用電嗎？張啟楷吃薯條不需要用電嗎？傅崐萁炒地皮炒股票不需要用電嗎？王鴻薇、牛煦庭造謠不需要用電嗎？」吳思瑤表示，認真的立委都知道，平常辦理會勘爭取建設，與居民生活最息息相關的單位，台電絕對排名前三名。吳思瑤提到，台電對於服務基層有多重要，如果立委不懂，去問問里長就知道了，她的服務團隊常常跟台電同仁上山下地，大街小巷走透透。她說，人民哪裡有需要，台電就在哪裡，不論是爭取電桿下地，電箱遷移、停電修復、管線遷移、到敦親睦鄰的公益活動、美化社區、還有台電近來讓人驚艷的文資修復再利用、國際藝術祭，台電無所不在，多元發展服務。吳思瑤說，罵台電賠錢貨最大聲的民眾黨，正因為白8席都沒有服務基層的經驗，當然不懂台電人員的用心賣力，台電從來沒有定位要賺大錢當金雞母，因為是國營事業，台電肩負的政策任務，永遠比賺錢盈利更優先。吳思瑤提到，俄烏戰爭國際原物料大漲，世界各國都在調漲電價，電價長期低廉未能反映發電成本的台灣，為了穩定物價照顧民生，台電三年來已經自行吸收6000億虧損。吳思瑤批評，為了發現金救罷免，不惜犧牲台電的永續經營，影響的是民生百業，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草。沒有人在『情勒』，只有你們在『情殺』」。