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立法院11日在國民黨立委主導下，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，編列5450億元預算，明訂要發放現金每人1萬元，10月底前執行完畢。不過民進黨立委不滿，國民黨寧願普發現金，也不願撥補台電，恐會讓台電漲價。國民黨立委徐巧芯也解釋原因。徐巧芯說，台電近年虧損嚴重，政府已撥補超過3000億元，電價多次調漲，虧損仍越來越多，先前總統賴清德更要脅民眾，今年不撥補台電，就要漲電價；且台電也不保證，補助後就不漲電價，那撥補1000億元有何意義？徐巧芯說，台電基層員工最近很辛苦，但撥補一千億給台電，他們拿得到嗎？薪水有變多嗎？沒有。不過是去補一個無底洞，基層一樣苦哈哈。所以，普發一萬元現金，若一家四口就是四萬，才是真正能讓台電幾層人員的辛苦有實際的收穫的最佳方案。徐巧芯說，照顧勞工，照顧基層員工，這一萬元很重要，絕對不是賴清德附和的「買一次菜就花完」。此外，徐巧新也提到，經濟部及台電不先檢討錯誤能源政策帶來的鉅額虧損，也不討論公司治理造成的浪費，賴政府從上到下，就將虧損責任推給人民，每次虧損，就向民眾伸手要錢，如同我先前所說，台電財政就像無底洞一般，填都填不滿，政府及台電如不檢討發電與能源配置，就算未來再補貼幾千億，我看都是枉然。徐巧芯說，整個條例民進黨全數反對，未來若透過惡罷成為多數，想必就不發了。為了避免福利被收回，726請記得出門投票，不同意罷免，為了自己投下寶貴的一票。