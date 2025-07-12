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什麼是3星彩？台彩每天穩定賣破200萬電腦型彩券

根據台彩統計，3星彩每天的銷售總額都會突破200萬元，非常的穩定，且通常扣掉發放獎金之後都會有所盈利。

3星彩的玩法非常簡單，民眾必須從000至999選出一組三位數來進行投注

因為單注25元很便宜，有彩迷幾乎天天玩試手氣。

▲台彩電腦型彩券3星彩每週一至每週六都開獎，單注投注成本25元，有彩迷幾乎天天玩。（圖/陳先生授權提供）

3星彩罕見開出豹子連號！450人中獎害台彩翻車賠快70萬

是豹子連號「333」

沒想到11日晚間看到開出333號讓他瞬間傻眼，「就差一天！就有1萬元獎金！真的要嘔死了」。

▲陳先生在10日晚間購買333號當投注號碼，結果槓龜，沒想到333號在11號晚間開出，讓他非常傻眼。（圖/陳先生授權提供）

該期豹子連號333竟然有高達450人中獎，讓台彩獎金>銷售額

總銷售額229萬2450元，獎金總額則是298萬350元，兩者相差將近70萬元，台彩罕見翻車倒賠。

台彩基本上靠3星彩每天盈餘落在80萬至140萬之間，這回開出離奇333豹子連號，竟然有高達450人中獎，表示有大票民眾可能日常都在購買這種冷門號碼，像是666、777、888等

▲台彩3星彩在11日晚間開出333豹子連號，沒想到該冷門號碼竟然高達450人中獎，讓台彩罕見翻車倒賠將近70萬元，驚呆彩迷。（圖/台彩官網）

台彩販售的彩券除了大家熟知的大樂透、威力彩之外，其實還有許多類型的電腦彩券，像是3星彩、4星彩、今彩539等等，多種遊玩模式都有忠實彩迷，然而11日晚間開出的3星彩號碼竟然為「333」離奇豹子號碼，結果中獎人數暴增到450人，一位資深彩迷陳先生就表示，自己10號買了333沒中，結果11號竟然開出，真的是大傻眼。然而該離奇中獎號碼卻也讓台彩該彩券在昨天虧損將近70萬元，實屬難得。台彩的電腦型彩券「3星彩」是從2005年12月17日上市販售至今，已經有快要20年的歷史，由於玩法簡單且投注金額低，因此早已有大票忠實彩迷每天都會固定購買，，開獎時就會從這1000組號碼開出一組成為該期中獎號，一共只有三個獎項，，且3星彩是週一至週六開獎的電腦型彩券，《NOWNEWS》記者接獲一位資深彩迷陳先生投稿，表示最新一期11日晚間開出的三星彩號碼非常特別，，大嘆自己在10號突發奇想看到公車號碼，因此到彩券行投注333號，當晚開出519理所當然是槓龜，但更讓陳先生意外的是，查了台彩官網之後卻發現，，陳先生表示：「本來只是靈機一動簽這個號碼，沒想到這種難開的號碼這麼多人在買。」記者也實際查詢台彩官網，發現11日3星彩派彩結果，記者往前看幾期3星彩的開獎號碼，發現每期的中獎人數大約都落在40人至110人區間，，終於熬到中獎一期，恭喜這些幸運兒，也替陳先生差一天飲恨哭哭！