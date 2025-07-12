台美對等關稅談判進展備受關注，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君今（12）日清晨返抵國門；對於媒體詢問，僅揮手說「辛苦了！」

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川普陸續對各國的「對等關稅」稅率，日本、韓國被課25%，加拿大35%、巴西更高達50%，不過，目前為止，台灣尚未出現在任何一波名單中。

鄭麗君今清晨搭乘班機返抵桃園機場，面對媒體詢問，「是否帶回好消息？」她未正面回應，只簡單致意，並揮手向媒體說「辛苦了」。

行政院日前證實，鄭麗君於台灣時間8日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判。

知情人士則透露，台美關稅談判採「階段性進行」，未來仍將在適當時機前往華盛頓，持續進行溝通與磋商。

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