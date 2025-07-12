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大罷免將在26日投票，國民黨立委王鴻薇努力催票，今（12）日舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，國民黨立委徐巧芯也現身力挺，他說他與王鴻薇現在是台北市5席立委中最危險的2席，呼籲大家為了台灣要有監督的力量，為了立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安，大家都要出來投不同意罷免。徐巧芯說，這次反對罷免，是要保護四個人，第一個就是要保護韓國瑜，民進黨立院黨團柯建銘一直虎視眈眈，想坐主席台敲議事槌，想篡位的心昭然若揭，大家要反對柯建銘當立法院長，讓韓國瑜繼續當院長。第二個要保護的人就是蔣萬安，台北市5席立委努力爭取北市預算，如果罷免成功，未來台北市預算減少，蔣萬安會很難施政。徐巧芯也說，國會監督的力量不能少，他與王鴻薇都在第一線與民進黨作戰，民進黨都想殺之而後快，如果讓民進黨罷免成功了，就會食髓知味，把不同的聲音都會被說是雜質，最後是大家要為了自己出來投票，否則讓民進黨過半，五天國定假日與普發現金一萬元，都會被民進黨收回去。