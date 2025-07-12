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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪再度上演戲劇性逆轉，這場比賽雖因先發投手Hunter Dobbins在第二局就因傷退場讓球迷捏把冷汗，但紅襪全隊展現出團隊韌性與後段攻勢爆發力，最終讓費威球場沉浸在勝利的歡呼中。比賽關鍵時刻出現在第九局，一出局後Roman Anthony從板凳出發成功選到保送，將追平分送上壘包。年輕先發投手Hunter Dobbins才剛從傷兵名單歸隊，卻在第二局對上Chandler Simpson時，試圖衝刺掩護一壘時扭傷右膝，雖短暫嘗試留在場上，但一投熱身球後便再度跪倒在投手丘上，主帥Alex Cora立刻示意換人。防守方面紅襪也歷經波折。第三局光芒靠著一連串守備瑕疵取得領先，Toro在處理José Caballero的滾地球時失誤，捕手Carlos Narváez又接連發生兩次捕逸，導致三分全數為非自責失分。不過這樣的混亂並未擊潰球隊士氣。紅襪的內野守備隨後發揮水準，Marcelo Mayer在第八局連續完成兩次精彩美技，包括右外野區滑接與快傳一壘抓到足以內野安打的Simpson，而第九局Trevor Story則飛撲撈走Yandy Díaz的左側強襲球，為紅襪守下關鍵局數。現在的紅襪內野陣容若由Bregman、Story與Mayer組成，無疑是近年來最堅實的一條防線。值得注意的是，紅襪一度是聯盟在一分差比賽中表現最差的球隊之一，但近兩戰皆以一分險勝，使得他們的該類比賽戰績升至11勝19敗。這代表球隊在緊張局面中的執行力與穩定度有所成長，也是爭取季後賽門票的關鍵能力。