美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪再度上演戲劇性逆轉，靠著外野新星Ceddanne Rafaela在九局下半敲出驚天再見全壘打，最終以5：4氣走坦帕灣光芒，豪取八連勝，持續穩固在美聯外卡競爭中的地位。這場比賽雖因先發投手Hunter Dobbins在第二局就因傷退場讓球迷捏把冷汗，但紅襪全隊展現出團隊韌性與後段攻勢爆發力，最終讓費威球場沉浸在勝利的歡呼中。
比賽關鍵時刻出現在第九局，一出局後Roman Anthony從板凳出發成功選到保送，將追平分送上壘包。接下來面對光芒終結者Pete Fairbanks的火球壓制，Rafaela展現了冷靜與爆發力，在兩好球後逮中一顆時速103英哩的直球，將球掃出費威球場右外野的綠色怪物之外，全場觀眾瞬間沸騰。這支406英呎的再見轟，是Rafaela生涯第二支，不同於上一次的邊線幸運球，這回是貨真價實的重砲炸裂，宣告他在美聯新星之列佔有一席之地。
年輕先發投手Hunter Dobbins才剛從傷兵名單歸隊，卻在第二局對上Chandler Simpson時，試圖衝刺掩護一壘時扭傷右膝，雖短暫嘗試留在場上，但一投熱身球後便再度跪倒在投手丘上，主帥Alex Cora立刻示意換人。這一幕不僅讓球迷憂心，也讓人聯想到去年的8月11日，當時紅襪同樣在先發投手受傷的情況下陷入牛棚吃緊的惡性循環。此役紅襪再度啟動牛棚防火模式，總共動用了六名後援投手，Brennan Bernardino更是繳出生涯最長的2又1/3局好投，頂下中段壓力。
防守方面紅襪也歷經波折。第三局光芒靠著一連串守備瑕疵取得領先，Toro在處理José Caballero的滾地球時失誤，捕手Carlos Narváez又接連發生兩次捕逸，導致三分全數為非自責失分。不過這樣的混亂並未擊潰球隊士氣。紅襪的內野守備隨後發揮水準，Marcelo Mayer在第八局連續完成兩次精彩美技，包括右外野區滑接與快傳一壘抓到足以內野安打的Simpson，而第九局Trevor Story則飛撲撈走Yandy Díaz的左側強襲球，為紅襪守下關鍵局數。
令人振奮的是Alex Bregman的回歸，他在第七局敲出一道貼著綠牆下緣的長打，也證明自己在經歷右大腿四頭肌拉傷、缺陣43場後正逐步找回節奏。雖然奔跑節奏仍顯保守，但他的存在已為紅襪內野線帶來明顯穩定感。現在的紅襪內野陣容若由Bregman、Story與Mayer組成，無疑是近年來最堅實的一條防線。
紅襪戰績提升 不再懼怕一分差
值得注意的是，紅襪一度是聯盟在一分差比賽中表現最差的球隊之一，但近兩戰皆以一分險勝，使得他們的該類比賽戰績升至11勝19敗。這代表球隊在緊張局面中的執行力與穩定度有所成長，也是爭取季後賽門票的關鍵能力。
紅襪將於週六進行上半季的最後一戰，由王牌左投Garrett Crochet掛帥先發，對決光芒右投Shane Baz。Crochet目前戰績9勝4敗，自責分率僅2.39，若能再奪一勝，將為自己在明星賽前寫下完美的階段總結，也有助球隊在全明星中場休息前維持火燙氣勢。
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年輕先發投手Hunter Dobbins才剛從傷兵名單歸隊，卻在第二局對上Chandler Simpson時，試圖衝刺掩護一壘時扭傷右膝，雖短暫嘗試留在場上，但一投熱身球後便再度跪倒在投手丘上，主帥Alex Cora立刻示意換人。這一幕不僅讓球迷憂心，也讓人聯想到去年的8月11日，當時紅襪同樣在先發投手受傷的情況下陷入牛棚吃緊的惡性循環。此役紅襪再度啟動牛棚防火模式，總共動用了六名後援投手，Brennan Bernardino更是繳出生涯最長的2又1/3局好投，頂下中段壓力。
防守方面紅襪也歷經波折。第三局光芒靠著一連串守備瑕疵取得領先，Toro在處理José Caballero的滾地球時失誤，捕手Carlos Narváez又接連發生兩次捕逸，導致三分全數為非自責失分。不過這樣的混亂並未擊潰球隊士氣。紅襪的內野守備隨後發揮水準，Marcelo Mayer在第八局連續完成兩次精彩美技，包括右外野區滑接與快傳一壘抓到足以內野安打的Simpson，而第九局Trevor Story則飛撲撈走Yandy Díaz的左側強襲球，為紅襪守下關鍵局數。
令人振奮的是Alex Bregman的回歸，他在第七局敲出一道貼著綠牆下緣的長打，也證明自己在經歷右大腿四頭肌拉傷、缺陣43場後正逐步找回節奏。雖然奔跑節奏仍顯保守，但他的存在已為紅襪內野線帶來明顯穩定感。現在的紅襪內野陣容若由Bregman、Story與Mayer組成，無疑是近年來最堅實的一條防線。
紅襪戰績提升 不再懼怕一分差
值得注意的是，紅襪一度是聯盟在一分差比賽中表現最差的球隊之一，但近兩戰皆以一分險勝，使得他們的該類比賽戰績升至11勝19敗。這代表球隊在緊張局面中的執行力與穩定度有所成長，也是爭取季後賽門票的關鍵能力。
紅襪將於週六進行上半季的最後一戰，由王牌左投Garrett Crochet掛帥先發，對決光芒右投Shane Baz。Crochet目前戰績9勝4敗，自責分率僅2.39，若能再奪一勝，將為自己在明星賽前寫下完美的階段總結，也有助球隊在全明星中場休息前維持火燙氣勢。