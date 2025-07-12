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▲張若凡日前才爆出欠債上百萬，還改名意圖躲債。（圖／翻攝自張若凡IG）

▲粉絲爆料張若凡借錢後就「已讀不回」。（圖／翻攝自張若凡IG）

選秀節目《聲林之王》出身的歌手張若凡（又名張可墨）近日再捲入債務風暴，不僅曾傳出欠銀行與前東家浪Live數百萬元，更有消息指出，她甚至向一名長期支持她的女粉絲借款高達30萬元。令人錯愕的是，借款後張若凡遲未主動歸還，還以「已讀不回」的態度應對，讓粉絲氣憤直呼「被背叛」，深感情緒崩潰。據《鏡週刊》報導，該名粉絲與張若凡因應援活動結識，私下互動密切，甚至常一同吃飯建立信任，去年6月中旬，張若凡以媽媽男友住院、自己存摺與印章都在日本為由，向粉絲開口借款15萬，稱一週內歸還。之後張若凡又以律師費壓力為由，再度請求借出15萬，其中12萬是為律師費，剩下3萬「保命用」，2次共借出30萬。然而粉絲透露，自第2筆借款後張若凡態度出現明顯轉變，不僅從未主動提及還款，連催討訊息也只「已讀」不回應，整整半年她經歷焦慮與壓力交織的追討過程，才終於收回借出金額，卻已對偶像徹底心碎，直言：「她不是我認識的那個人了。」這起風波並非孤例，張若凡近期已多次遭爆出財務問題，從向銀行貸款、與前東家的糾紛，到如今向粉絲借款未還，對一名曾經被歌迷視為才華新星的女歌手而言，此連串爭議無疑重創其公眾形象，甚至讓粉絲社群陷入分裂，當事人至今未公開回應，是否正面面對質疑，仍待觀察。該名借錢的女粉絲日前也在社群上發文分享自己的經驗，據傳張若凡看到以後擔心人設崩壞導致工作受影響，因此主動傳訊給女粉絲表示願意道歉跟「下跪」，希望能夠刪文或將文章隱藏。