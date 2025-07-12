暑假到來，許多民眾會利用長假安排出國旅遊，不過，內政部今（12）日提醒，民國95年次（含）以前出生的男子，尚未履行兵役義務者，在出國前3至30天之內，記得要先到「役男短期出境線上申請系統」取得役男短期出境核准通知單，才能順利出境。
內政部表示，役男若上網申請短期出境，經系統查核確認無兵役管制情形者，將立即核准出境，並自核准當日起1個月內可多次出境，不需再重複申請，但若役男已列入梯次徵集對象（即將入營）或有逾期返國等受兵役管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。
內政部提醒，役男如有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，若無法順利申請成功時，請儘早向戶籍地（鄉、鎮、市、區）公所尋求協助處理，系統操作過程若有問題，歡迎洽詢1996內政服務熱線。
據了解，役男（符合兵役年齡尚未履行兵役義務之役男）出國，需要先申請核准，才能出境。可透過內政部役政司的「役男短期出境線上申請作業系統」申請，只要符合資格且無兵役管制，通常會立即核准，並可列印核准通知單。 申請時應備妥身分證、護照、印章。短期出境每次最長不得超過4個月。
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內政部提醒，役男如有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，若無法順利申請成功時，請儘早向戶籍地（鄉、鎮、市、區）公所尋求協助處理，系統操作過程若有問題，歡迎洽詢1996內政服務熱線。
據了解，役男（符合兵役年齡尚未履行兵役義務之役男）出國，需要先申請核准，才能出境。可透過內政部役政司的「役男短期出境線上申請作業系統」申請，只要符合資格且無兵役管制，通常會立即核准，並可列印核准通知單。 申請時應備妥身分證、護照、印章。短期出境每次最長不得超過4個月。
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