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大罷免將在26日投票，國民黨立委王鴻薇努力催票，今（12）日舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，國民黨副主席連勝文現身力挺，連勝文說，民進黨掌握司法、掌握監察，要拿司法大刀砍向反對他的人，但民進黨掌握這麼多資源，錯了什麼事？只有要改路名，還不是改善道路品質，是要改路名。連勝文說，總統賴清德做這些事，就是要塑造土皇帝制度，但台灣絕對不允許出現土皇帝制度。王鴻薇在立法院沒有做錯什麼事，只是因為太認真，國民黨立委黃健豪當過他的助理，但黃健豪當選立委第二天，綠營就喊話要罷免，民主是這樣的嗎？說什麼藍白毀憲亂政，根本都是鬼扯。連勝文喊話，難道大家要繼續容忍這群禽獸，一再扭曲台灣的價值觀嗎？要讓他們繼續霸凌別人嗎？暑假期間大家都想出國，但希望大家還是要多拉幾票，一起投下不同意罷免。國民黨主席朱立倫也說，立法院昨天通過普發現金1萬元，王鴻薇是最大功臣，民進黨卻說是為了大罷免、是債留子孫，前總統蔡英文過去也發過，難道蔡英文也債留子孫？這是還錢於民，韓國總統李在明上任後，多次追加預算，幫忙弱勢，同樣在普發現金，但民進黨現在心中卻只有大罷免。