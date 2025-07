我是廣告 請繼續往下閱讀

今年夏季聯賽首戰大放異彩的費城76人探花新秀VJ Edgecombe,不僅用一場28分10籃板的華麗成績單證明自己實至名歸,為費城球迷帶來一絲新希望,更成功收穫了明星隊友Paul George的高度讚賞,「讓人想起年輕的Jimmy Butler。」雖然76人球星Paul George在選秀前極力推薦76人高層高順位選中愛將Ace Bailey,但最終球團還是選擇了來自巴哈馬的新星VJ Edgecombe,而Edgecombe也用實際表現證明這項決定的正確性。Edgecombe在夏季聯賽對陣Bailey所屬的猶他爵士首戰中火力全開,繳出28分、10籃板的雙十表現,一戰引起球隊以及球迷期待,也進一步驗證了總管Daryl Morey與總教練Nick Nurse在選秀夜的眼光與判斷。而Edgecombe在夏季聯賽首戰的「雙十表現」也讓身為76人隊上老大哥的Paul George不得不佩服,不僅在自己的節目《Podcast P with Paul George》中對這位新隊友讚譽有加,更直言Edgecombe展現出「未來球星的風采」。「他在攻守兩端表現都很棒。」George說,「從大學到NBA,球場空間的差異非常大。你可以看到他有空間施展中距離、能在三分線後找到位置,也能打快攻。他把所有技能都展現出來了。」George進一步分析Edgecombe的比賽細節,特別對他在擋拆戰術中的沉穩與閱讀能力印象深刻,「他在擋拆中的沉著與耐性,對於一個非控球後衛的新秀來說並不常見。他知道何時切入、何時停頓,還有他招牌的轉身後仰跳投,都讓人感受到他的成熟。」George甚至認為Edgecombe讓他想起一位曾短短效力76人1年的傳奇球星——Jimmy Butler,「他身上有那股狠勁(He got that dog in him),」George直言,「看他打球,就像看年輕時的Jimmy。他的動作、他在中距離的強硬風格,都讓人看到Jimmy的影子。」雖然Edgecombe的身高6呎5略矮於Butler的6呎7,但兩人都是從逆境中脫穎而出的苦幹型球員。若Edgecombe能如同Butler一樣持續提升自己的球技,那麼他在76人的未來將會一片光明。